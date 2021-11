Le novità Opel per il 2022 abbracceranno principalmente il segmento delle compatte, con numerosi "spin-off" su base Opel Astra, la compatta del Fulmine recentemente rinnovata e basata sulla piattaforma EMP2, la stessa della cugina Peugeot 308.

E proprio alla Casa del Leone la tedesca guarderà nella propria offensiva prodotto, replicando quanto fatto con la nuova 308: questo significa prima di tutto che arriverà la Astra Sports Tourer, versione station wagon della 5 porte, con l'elettrica attesa nel 2023 ma probabile "sorpresa" di fine 2022 - almeno come prime foto ufficiali - assieme a un'altra Astra in forma inedita.

Ecco cosa ci attendiamo di vedere nel 2022 da parte di Opel:

Opel Rocks-e

L'eccezione che conferma la regola: se, come abbiamo accennato poco sopra, l'evoluzione della gamma Opel sembra seguire soprattutto quella di Peugeot, la Rocks-e è invece l'alter ego tedesco della Citroen Ami, il quadriciclo leggero elettrico guidabile da 14 anni con patente AM.

La personalizzazione è ridotta al minimo (design dei cerchi e logo), tanto che sulle portiere, ad apertura asimmetrica, compaiono gli elementi di design tipici del marchio francese.

Opel Rocks-e

Anche questo modello è lungo 2,41 metri, con batteria da 5,5 kWh, ricaricabile da presa domestica in circa 3 ore, che consente un'autonomia massima di 75 km e una velocità massima di 45 km/h. Il lancio avverrà prima in Germania e poi nel resto d'Europa, l'ordinabilità dovrebbe aprirsi in primavera. Prezzi presumibilmente prossimi a quelli del modello Citroen Ami, che parte da 7.200 senza contare gli incentivi.

Nome Opel Rocks-e Carrozzeria monovolume 2 posti Motore elettrico Data di arrivo aprile 2022 Prezzo da 7.500 euro (indicativo)

Opel Astra

Come scritto all'inizio nella lista delle novità 2022 per il marchio Opel ci sono soprattutto Astra, iniziando dalla classica berlina 5 porte che inaugura la nuova generazione: già in listino, sarà in consegna nei primi mesi dell'anno nuovo.

Opel Astra

L'offerta della nuova Opel Astra è articolata e la gamma motori abbandona già, come previsto, le unità realizzate per il restyling 2019 della serie precedente, adottando le varie declinazioni del 1.2 turbo benzina, il 1.5 diesel e ibrido plug-in da 180 CV. In sostanza la stessa gamma di Peugeot 308 tranne l'ibrido più potente da 225 CV, che per ora non è in gamma.

Nome Opel Astra Carrozzeria berlina 5 porte Motori benzina, diesel, benzina ibrido plug-in Data di arrivo Marzo 2022 Prezzi da 24.500 a 42.300 euro

Opel Astra Sports Touerer

Non sappiamo se Opel proporrà varianti berlina a 4 porte come fatto in passato ma di certo non mancherà la classica station wagon che riprenderà il nome di Astra Sports Tourer. Dovrebbe offrire dimensioni e bagagliaio analoghi alla cugina francese Peugeot 308 SW, dunque poco più di 4,6 metri di lunghezza e 600 litri di capienza, otre alla stessa gamma motori, ibrido compreso. Presumibilmente costerà, a parità di versione, circa 1.000 euro più della 5 porte.

Opel Astra Sports Tourer

Nome Opel Astra Sports Tourer Carrozzeria station wagon Motori benzina, diesel, benzina ibrido plug-in Data di arrivo settembre 2022 Prezzi da 25.500 euro

Opel Astra-e

Il lancio vero e proprio della Opel Astra-e avverrà nel 2023, ancor auna volta quasi in contemporanea con l'analoga Peugeot e-308, e si tratterà di una novità per il Gruppo, che adotterà la propulsione elettrica su modelli di segmento C per la prima volta.

Ci aspettiamo qualcosa di leggermente più potente del powertrain con batterie da 50 kWh e motore da 100 kW delle varie Opel Mokka-e, Peugeot e-208, e-2008, Citroen e-C4, DS 3 Crossback E-Tense. Nel 2022 non è da escludersi qualche anticipazione sulla rinnovata piattaforma EMP2 evoluta.

Nome Opel Astra-e Carrozzeria berlina 5p e station wagon Motore elettrico Data di arrivo possibile anteprima per fine anno Prezzi -

Opel Astra "Cross"

La parte ex-PSA di Stellantis intende allargare l'offerta nello strategico segmento C inserendo modelli inediti nel prolifico filone SUV-Crossover, attesi anche nei listini di Peugeot e Citroen. In Casa Opel quel settore è già abbastanza inflazionato tra Crossland, Mokka e Grandland, ma in realtà guardando bene tra questi c'è spazio per un SUV dal taglio sportivo.

Quindi, non è improbabile un modello di circa 4,4 metri delle linee atletiche sulla falsariga di altri come Kia XCeed, anch'essa arrivata a completare una gamma in cui i SUV non scarseggiavano.