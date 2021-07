Opel è pronta a far rivivere la Manta come modello elettrico. I piani per la Casa tedesca sono stati svelati nel corso dell’EV Day di Stellantis, in cui il Gruppo ha annunciato un investimento di 30 miliardi di euro nell’elettrificazione dei vari marchi.

Così un modello storico del passato avrà una seconda vita grazie alla batteria, ma con le forme più attuali di un SUV sportiveggiante.

Diventa un SUV

Già qualche mese fa Opel aveva preparato il terreno per un ritorno della Manta. La Casa, infatti, aveva presentato la GSe ElektroMOD, una one-off con linee retrò che s’ispirava proprio al modello degli anni ’70. Ora, però, l’obiettivo è di realizzare una produzione in serie.

Opel Manta GSe ElektroMOD (2021)

La nuova Manta arriverà nel 2025 e farà parte del percorso di elettrificazione che porterà Opel a diventare un brand 100% a batteria entro il 2028. Sul modello non sono stati rivelati dati tecnici, ma sappiamo che sarà completamente diversa rispetto all’ElektroMOD.

L’unica immagine teaser mostra le forme di un SUV-coupé (un tipo di carrozzeria molto più "profittevole" sul mercato rispetto a quello di una berlina sportiva), ma il resto è tutto da scoprire.

Fino a 800 km di autonomia

Opel utilizzerà una delle quattro piattaforme di Stellantis dedicate ai modelli elettrici. È probabile che vengano impiegate la STLA Medium o la STLA Large pensate per auto premium ad alte prestazioni e a trazione integrale. La prima può ospitare un pacco batterie fino a 104 kWh e 700 km di autonomia, mentre la seconda può accoglierne fino a 118 kWh e consentire fino a 800 km tra una ricarica e l’altra.

Ricordiamo che la prima Manta fu lanciata nel 1970 come berlina e che il suo nome deriva dalla concept Manta Ray, un prototipo fortemente influenzato dalla Chevrolet Corvette C3.