Nelle scorse settimane Opel ha svelato la Astra, la sesta generazione della compatta che è stata venduta in oltre 15 milioni di unità negli ultimi 30 anni.

Insieme alla versione hatchback vedremo presto la station wagon (o Sports Tourer). Ancora non c’è una data ufficiale per il debutto della familiaregliare, ma le prime foto spia fanno intendere che la presentazione sia davvero vicina.

Stesso “sguardo”, nuova coda

Le nostre spie hanno fotografato un prototipo di Opel Astra Sports Tourer al lavoro sulle strade tedesche. Quasi il 60% dell’auto è completamente scoperto, mentre il posteriore è ancora mimetizzato con lo stesso motivo giallo e nero visto sulla berlina nelle prime fasi dello sviluppo.

Il frontale riprenderà la calandra “Vizor”, il nuovo emblema stilistico dei modelli del Fulmine. Il posteriore, invece, sarà rivisitato per dare un’anima propria alla Sports Tourer. Non ci aspettiamo grandi novità, invece, per gli interni, i quali dovrebbero essere gli stessi della versione compatta.

Naturalmente la maggiore lunghezza e le proporzioni da station wagon si tradurranno in uno spazio superiore per i bagagli.

Ibrida e (prossimamente) anche elettrica

Il forte legame con l’Astra berlina sarà evidente anche nella gamma dei motori. La Sports Tourer dovrebbe fare affidamento alle stesse unità a benzina e diesel.

Al lancio, quindi, il listino potrebbe essere composto da un 1.2 benzina 3 cilindri da 110 e 130 CV e un 1.5 diesel da 130 CV. Non dovrebbero mancare anche le due versioni ibride plug-in da 180 e 225 CV che consentiranno 50 km in modalità solo elettrica.

Nel 2023 arriverà la prima Astra a zero zero ed è probabile che la vedremo anche nella variante Sports Tourer. Non ci sono informazioni ufficiali sulla batteria della Opel, ma si parla di una capacità tra 60 e 100 kWh e autonomie tra 400 e 650 km grazie alla nuova piattaforma eVMP.

Intanto, a ottobre vedremo in concessionaria i primi esemplari della berlina. Per la familiare l’appuntamento è per il 2022.