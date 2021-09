Una Toyota RAV4 per l’avventura. La gamma del SUV giapponese si allargherà presto con la versione Adventure che regala un look da fuoristrada.

Secondo la casa giapponese, il nuovo allestimento “è pronto per la vita all’aria aperta” e il suo arrivo in Europa è programmato per i primi mesi del 2022.

Stile robusto

La Toyota RAV4 Adventure è ben distinta dalle altre versioni grazie ad una serie di protezioni per la carrozzeria molto più evidenti. Ad essere nuova è anche la griglia nera a nido d’ape che racchiude un doppio listello nero, mentre nella parte inferiore della mascherina troviamo un inserto in grigio chiaro che esalta il carattere da fuoristrada.

I passaruota sono più larghi e ospitano cerchi in lega da 19” con finiture color antracite. La carrozzeria ha la doppia tinta Urban Khaki e Dynamic Grey. Quest’ultima è presente su montanti, tetto e spoiler ed è un omaggio alla Toyota Land Cruiser FJ40.

L’abitacolo è caratterizzato da speciali disegni e finiture e rivestimenti in pelle nera con cuciture a contrasto arancioni. E non mancano i badge “Adventure”.

Arriva insieme al restyling

L’Adventure anticipa, di fatto, il design della RAV4 restyling che riceverà nel 2022 i fari a LED con disegno differente, fendinebbia LED e cerchi in lega a 10 razze dal design inedito.

Nessun cambiamento in vista per quanto riguarda la motorizzazioni. Sia la versione speciale che il restyling della Toyota monteranno l’unità full hybrid 2.5 con potenza di 222 CV con trazione integrale AWD-i.

La Casa non ha annunciato i prezzi e non sappiamo se l’Adventure sarà abbinabile anche alla motorizzazione ibrida plug-in da 306 CV. Non resta che attendere i primi mesi del 2022 per maggiori informazioni e per vedere dal vivo in concessionaria sia il nuovo allestimento che il restyling.