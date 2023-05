La Born è uno dei modelli più recenti di Cupra. Lanciata nel 2021, la compatta elettrica è “l’alter ego” spagnolo della Volkswagen ID.3, dato che i due modelli condividono la piattaforma e numerose componenti.

Dalle foto spia che ci arrivano dalle Alpi, però, sembra che la Casa iberica sia pronta ad un primo importante aggiornamento al modello. Oltre alle novità estetiche, la Born potrebbe evolversi in una sportiva pura, con un doppio motore elettrico capace di garantire ancora più brio.

Nuovo stile

Le camuffature sui muletti della Born si concentrano principalmente nella zona anteriore, con una mascherina completamente avvolta dal wrapping bianco e nero. I progettisti hanno nascosto anche parte del design dei fari LED, a dimostrazione che il crossover elettrico potrebbe ricevere una nuova grafica o adottare i gruppi ottici Matrix LED presenti anche sulla più grande Formentor.

Cupra Born, le prime foto spia del restyling

Nel posteriore e nelle fiancate non sembrano esserci cambiamenti importanti, anche se possiamo immaginare l’arrivo di nuove tinte e di nuovi cerchi in lega per dare ulteriore “freschezza” al restyling.

Gli interni della Cupra Born

Anche a bordo la Cupra dovrebbe confermare l’impostazione attuale, col quadro strumenti digitale in rilievo davanti al guidatore e il display da 12” dell’infotainment.

È tempo di una versione “piccante”?

Per quanto riguarda il powertrain, la Cupra dovrebbe confermare le batterie da 58 e 77 kWh, forse con un software aggiornato per ottenere ancora più autonomia (attualmente tra 420 e 550 km a seconda dei modelli.

Cupra Born, il tre quarti posteriore

Ricordiamo che al momento la Born è disponibile nelle versioni da 204 CV e 231 CV, entrambe con singolo motore elettrico posteriore. Secondo alcuni rumors non confermati ufficialmente, il brand spagnolo potrebbe introdurre presto una variante sportiva con due motori elettrici.

Questa novità appare plausibile se si considera che già Volkswagen è al lavoro su una versione simile dell’ID.3, ossia la tanto attesa GTX. Non resta quindi che attendere novità da Cupra nei prossimi mesi.