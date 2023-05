La prima compatta spagnola 100% elettrica si chiamerà Cupra Raval. Il concept era stato anticipato alcuni mesi fa e oggi, nel corso di una conferenza durante il Salone dell'auto di Barcellona, il CEO della casa, Wayne Griffiths, ne ha annunciato il nome. Ecco tutto quello che sappiamo.

Spagnola di razza

Se il nome Raval vi sembra già familiare, è perché è lo stesso di El Raval uno dei più famosi quartieri di Barcellona, città a cui il brand è da sempre molto legato. Si tratta di uno dei distretti centrali della metropoli, un quartiere "difficile" per i giovani e caratterizzato da vie molto strette e decorate da street artists.

Con questo nome, Cupra vuole avviare un ambizioso progetto di riqualificazione del quartiere, per evolverlo insieme alle istituzioni in un vero e proprio punto di ritrovo per la GenZ: un rinnovo urbanistico autentico, per il quale la casa sta già dialogando con l'amministrazione cittadina.

Cupra Raval concept

Dove e come

Se non avete mai sentito parlare di questa compatta spagnola, la Cupra Raval sarà prodotta nello storico stabilimento di Martorell e basata sulla nuova piattaforma MEB Small del Gruppo Volkswagen. La casa ha annunciato, a tal proposito, che investirà entro il 2025 ben 3 miliardi di euro per ammodernare l'impianto - dotandolo di una serie di macchinari autonomi - dove saranno prodotte anche le altre auto degli altri brand con le stesse dimensioni e la stessa base.

Per saperne di più sul futuro di Cupra non resta che attendere i prossimi anni, con la certezza che, grazie anche alla Tavascan appena presentata e di cui trovate il video qui sotto, la gamma cambierà interamente nel segno dell'elettrificazione.

