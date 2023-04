Cupra continua a crescere. E non si parla solo di dati di vendita, ma anche del numero di modelli in gamma. Tanto che l’espansione, ora, non riguarda solo più il mondo fisico ma anche quello digitale.

Contemporaneamente al SUV coupé elettrico Tavascan, infatti, viene presentata anche la DarkRebel, concept di auto a batteria ad alte prestazioni che prende forma nel Metahype, lo spazio di Cupra nel metaverso.

Sexy e provocante

Linee affilate, proporzioni atletiche e una carrozzeria da shooting brake: la DarkRebel, vista la sua natura digitale, può permettersi una grande libertà da un punto di vista di architettura e di stile.

Il lungo cofano, per cominciare, è sagomato con i tratti tipici di una freccia, mentre l’abitacolo è il più arretrato possibile per dare dinamicità e far sembrare l’auto proiettata in avanti.

Due elementi in comune con la neonata Tavascan sono la firma a LED dei proiettori anteriori, con struttura a triplo triangolo annegata nella carrozzeria, e la “central spine”, la spina dorsale che, se sul SUV coupé caratterizza la plancia, qui definisce i volumi della carrozzeria.

Che poi sia un’auto orientata al guidatore e alle sensazioni di guida più pure lo sottolineano l’abitacolo asimmetrico, i sedili integrali, superfici che ricordano la materia organica e il volante ispirato al gaming.

Quella definitiva la plasma la “tribù”

La DarkRebel è un esempio perfetto di auto condivisa. No, il car sharing non c’entra: qua, ad essere condiviso, è il design definitivo.

Attraverso gli strumenti del mondo digitale, infatti, Cupra vuole dare la possibilità alla propria community di mettere alla prova la propria creatività. Scegliendo tra materiali, colori e rifiniture, gli utenti possono sbizzarrirsi e creare la propria versione della show car.

Le svariate configurazioni saranno la base di partenza, in un momento successivo, per il design finale del modello fisico, presentato più avanti.

La DarkRebel è la prima show car a essere presentata nel Metahype e, stando alle parole di Wayne Griffiths, CEO di Cupra, rappresenta l’interpretazione definitiva del DNA e della visione del brand. Non tanto un’anticipazione di ciò che vedremo su strada, dunque, quanto piuttosto un vero e proprio manifesto.