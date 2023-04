Cupra si prepara a rinnovare profondamente la propria gamma. Come già anticipato durante l’evento “Unstoppable Impulse” di giugno 2022, il marchio spagnolo presenterà entro il 2024 una serie di nuovi modelli come UrbanRebel, Tavascan e Terramar.

A loro si aggiungeranno i restyling di tante Cupra già esistenti, tra cui la Formentor, che andrà incontro a un importante cambiamento estetico.

Nuovo stile

La Cupra più venduta di tutte è stata spiata durante alcuni test al Nurburgring. Il prototipo delle foto spia mostra un frontale completamente camuffato con un wrapping bianco e nero che rende indistinguibili i dettagli della vettura. È qui che si concentreranno praticamente tutte le novità della Formentor, che dovrebbe adottare uno stile più vicino a quello della Born e della futura Tavascan.

Cupra Formentor restyling, le nuove foto spia Cupra Formentor restyling all'evento "Unstoppable Impulse"

In realtà, per avere un’idea più precisa del restyling basta confrontare queste foto con quelle scattate durante l’evento dell’anno scorso. Si può notare come la Cupra riceverà nuovi fari (forse a matrice di LED di serie sugli allestimenti più ricchi) e una calandra rivisitata, con una forma ancora più spigolosa.

Non dovrebbero mancare nuove tinte e nuovi stili per i cerchi in lega per rendere la lista di optional ancora più completa.

Le motorizzazioni

Altre novità si troveranno nell’abitacolo, con un infotainment di nuova generazione dotato di una barra retroilluminata (una delle principali assenze nel modello attuale) e – probabilmente – nuove modanature per dare ancora più carattere e stile agli interni.

Per quanto riguarda le motorizzazioni della Formentor, quella delle foto è una versione VZ da 310 CV. La si può riconoscere dalla presenza dei quattro terminali di scarico, un dettaglio unico in tutta la gamma. È certo, quindi, che il 2.0 TSI verrà mantenuto, probabilmente anche nelle varianti di potenza da 190 e 245 CV.

Cupra Formentor restyling, le nuove foto spia

Cupra, comunque, potrebbe aggiungere qualche cavallo in più o elettrificare alcuni dei suoi motori per puntare ulteriormente su efficienza e prestazioni.

Stesso discorso per le 1.5 TSI da 150 CV a benzina che paiono destinate a ricevere l’unità mild hybrid già presente su Leon e Leon Sportstourer, mentre la 2.0 TDI dovrebbe essere confermata senza variazioni. Le ibride plug-in potrebbero adottare una batteria più grande (forse condivisa con la Terramar, il grande SUV in arrivo nel 2024), mentre difficilmente sarà confermata la VZ5, un’edizione limitata in 6.500 esemplari.