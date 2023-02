Prosegue il conto alla rovescia per il debutto della Cupra Tavascan. La seconda elettrica del marchio spagnolo è stata anticipata nel 2019 da un concept presentato al Salone di Francoforte ed è tornata a farsi vedere in versione quasi definitiva nell’evento Cupra “Unstoppable Impulse” di giugno 2022.

Ora il SUV a emissioni zero sta intensificando i test nel Nord Europa, con la Casa che toglierà i veli al suo modello entro l’anno.

“Figlia” della piattaforma MEB

Le nuove foto spia della Tavascan confermano le forme taglienti (per quanto meno estreme) del concept del 2019. Le proporzioni sono simili a quelle della Volkswagen ID.5 e della Skoda Enyaq Coupé, ma non c’è da sorprendersi visto che anche la Cupra nascerà dalla piattaforma MEB.

Cupra Tavascan, le nuove foto spia Cupra Tavascan, le nuove foto spia

Rispetto alle “cugine”, però, la Tavascan sembra essere leggermente più compatta, oltre ad avere elementi unici e riconoscibili come i fari affilati, la calandra divisa in tre zone e i cerchi in lega a forma di turbina di generose dimensioni (sul concept erano da 22”).

Non ci sono ancora scatti degli interni, ma è possibile che la Tavascan proporrà una nuova configurazione della plancia unita a sedili con design sportivo.

Almeno 300 CV

La Tavascan è stata disegnata nel quartier generale Cupra di Barcellona, ma sarà costruita in Cina, nel nuovo impianto del Gruppo Volkswagen ad Anhui.

Volkswagen ID.5 GTX Skoda Enyaq Coupé iV RS

Vista la “parentela” con ID.5 e Enyaq Coupé, è molto probabile che il powertrain sarà sostanzialmente identico a quello presente sulle versioni GTX e RS, con un doppio motore elettrico da 300 CV e 460 Nm. Ma data l’attitudine sportiva di Cupra non è escluso l’arrivo di varianti ancora più performanti.

La presentazione definitiva dovrebbe avvenire entro il 2023, mentre il lancio sul mercato inizierà nel 2024, con un prezzo stimato intorno ai 60-65.000 euro (in linea con Volkswagen e Skoda). In contemporanea, Cupra dovrebbe presentare la Terramar, un SUV ibrido plug-in strettamente legato all’Audi Q3 che sarà costruito nell’impianto Audi di Gyor, in Ungheria.