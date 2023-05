Sono in arrivo aggiornamenti per la Hyundai i30, come dimostrano queste foto spia dove vediamo un esemplare nascosto con alcuni camuffamenti. Nella parte anteriore, è difficile distinguere i cambiamenti più importanti: i fari non sembrano aver subito modifiche significative, con la griglia trapezoidale che è ancora una parte importante. Al posteriore, invece, sembra che i fanali siano più rotondi rispetto al design attuale.

Cosa ci dicono queste foto

La copertura del cofano con tessuto e pannelli a blocchi lascia intendere che qui potrebbero esserci modifiche stilistiche. Lungo i fianchi, invece, sebbene il team di sviluppo Hyundai abbia nascosto le portiere e persino le maniglie, la silhouette non sembra cambiare rispetto alla vettura attuale. La i30 che vediamo nelle immagini ha poi una grande gobba sul retro per nascondere il portellone posteriore.

Foto spia della Hyundai i30 restyling

L'unico scorcio dell'abitacolo si ha attraverso i finestrini e i cambiamenti dentro sembrano davvero minimi.

Quando arriverà?

Non ci sono indicazioni su quando arriverà la rinnovata i30. L'ultima revisione del modello da parte di Hyundai risale al 2021. In quell'occasione, l'azienda aveva aggiunto un display digitale da 7,0 pollici per il conducente e migliorato la tecnologia di sicurezza, offrendo inoltre un motore da 1,5 litri mild-hybrid. La i30 N aggiornata è arrivata qualche mese dopo.

Michael Cole, lo ricordiamo, ha confermato che ci saranno nuove generazioni dei modelli i10, i20 e anche della i30, probabilmente con propulsori elettrificati, ma non completamente a zero emissioni.

La hot hatch a cinque porte i30 N non tornerà con un motore a combustione e forse non ne arriverà uno nuovo per un po'. "Se parliamo di veicoli elettrici, potremmo benissimo vedere una i30 N completamente elettrica con carrozzeria a due volumi nei nostri piani per i segmenti B e C, ma potrebbe volerci un po' di tempo per arrivare a questo punto, per farlo bene", ha detto Albert Biermann, consulente tecnico esecutivo di Hyundai.