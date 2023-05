Presentata nel 2019, la Volkswagen T-Cross è vicina ad un restyling di metà carriera. Previsto entro la fine dell'anno, il facelift del crossover più compatto di Wolfsburg porterà con sé alcuni ritocchi all’estetica e alla dotazione, senza rivoluzionare il modello e le sue motorizzazioni.

Un prototipo (quasi) senza camuffature è stato fotografato dalle nostre spie, a dimostrazione che la Casa tedesca sta continuando i test e che il debutto ormai sembra essere dietro l’angolo.

Un nuovo “trucco”

Ad un primo sguardo, la carrozzeria della Volkswagen può apparire completamente di serie senza mimetizzazioni. Osservando bene, però, si può vedere qualche leggera camuffatura nella zona anteriore in corrispondenza dei fendinebbia. È possibile, quindi, che la mascherina e, in generale, la parte inferiore del paraurti sarà tra e novità del restyling.

Volkswagen T-Roc restyling, le foto spia senza camuffature Volkswagen T-Roc restyling, le foto spia del frontale

La T-Roc dovrebbe ricevere anche un nuovo design dei fari LED anteriori e posteriori, oltre ad un catalogo tinte rinnovato con alcune nuove colorazioni. A bordo non ci aspettiamo grandi novità, con la plancia che dovrebbe restare immutata e confermare il display da 8”, forse rivisto nella grafica e in alcune funzioni.

Resta solo a benzina

I leggeri cambiamenti nella carrozzeria non dovrebbero essere accompagnati da nuove motorizzazioni. Il listino della T-Cross, quindi, potrebbe rimanere sostanzialmente invariato e composto sempre dalle unità a benzina 1.0 TSI e 1.5 TSI con potenze comprese tra 95 e 150 CV.

La plancia della Volkswagen T-Cross

Non è escluso comunque che Volkswagen introduca dei propulsori mild hybrid. Per quanto si tratti di un’ipotesi improbabile (neanche la più grande e rinnovata T-Roc ha motori mild hybrid), ricordiamo che il 1.0 e il 1.5 turbo sono disponibili in forma elettrificata su alcuni modelli del Gruppo, tra cui la Golf e la Seat Leon.

Infine, il restyling potrebbe subire un piccolo aumento di prezzo, con un listino base di almeno 25-26.000 euro per la 1.0 turbo da 95 CV.