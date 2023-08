La gamma della MG4 si amplia con due nuove versioni. La compatta elettrica – una delle più vendute in Italia – riceve le varianti Trophy Extended Range e Xpower, che si vanno ad unire alle già presenti Standard, Comfort e Luxury.

Le due nuove aggiunte al listino hanno “anime” diverse, con la Trophy Extended Range che punta principalmente sull’autonomia, mentre la Xpower sulla potenza pura (e la trazione integrale).

Come sono fatte le nuove MG4

La Trophy Extended Range utilizza una batteria da 77 kWh e un motore elettrico anteriore da 245 CV e 350 Nm, il quale consente una velocità massima di 180 km/h (20 km/h in più rispetto alle altre versioni) e uno 0-100 km/h di 6,5 secondi. L’autonomia nel ciclo WLTP è di 520 km, con la possibilità di ricaricare fino a 144 kW in corrente continua per passare dal 10 all’80% di “pieno”.

MG4 XPower (2023)

La Xpower ha un doppio motore elettrico per 435 CV e 600 Nm totali, una velocità massima di 200 km/h e un’accelerazione 0-100 km/h di 3,8 secondi. In questo caso troviamo una batteria nickel-manganese-cobalto da 64 kWh e un’autonomia di 385 km. Collegandosi ad una colonnina in DC si può ricaricare fino a 140 kW per passare dal 10 all’80% in 26 minuti.

La Xpower si differenzia anche per la presenza di sospensioni più rigide del 25% e per dischi anteriori ventilati da 345 mm. Sulla MG ci sono anche i cerchi da 18” e interni in pelle e alcantara, oltre alla possibilità di scegliere la nuova colorazione opaca Hunter Green.

Le novità del Model Year 2023 e i prezzi

In generale, la MG4 Model Year 2023 riceve una serie novità dedicate a tutti gli allestimenti, come il tergilunotto posteriore, il poggiatesta centrale posteriore e la funzione One Pedal Drive. Inoltre, sulla Luxury sono disponibili su richiesta i cerchi da 18” su pneumatici 235/35 R18 98W.

Parlando dei prezzi, si passa dai 30.790 euro della Standard ai 34.790 euro della Comfort, per poi salire ai 36.790 euro della Luxury e ai 40.290 euro della Trophy Extended Range. Infine, il top di gamma è la Xpower da 41.290 euro.