Xpeng Motors ha annunciato, oggi, l'arrivo sul mercato europeo sia del nuovo SUV di punta G9, sia del restyling della berlina media P7.

Se non conoscete già il Brand e le due auto, si tratta di due elettriche con architettura a 800 volt, diverse versioni e prezzi posizionati intorno ai 50.000 euro per i modelli base. Per il momento sono disponibili in Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia ma presto arriveranno anche nel resto d'Europa.

La Xpeng G9

Prima di tutto vediamo nel dettaglio la vera novità del Brand; il SUV G9. Si tratta di un crossover di medie dimensioni, completamente elettrico, lanciato in Cina da Xpeng nell'ottobre 2022 come auto di punta della propria gamma.

La versione base, di accesso, è a trazione posteriore ed è offerta con un motore in grado di sviluppare 313 CV. Al di sopra nel listino si posiziona la versione a doppio motore e trazione integrale, in grado di sviluppare 551 CV di potenza e 716 Nm di coppia massima. Stando alle specifiche rilasciate dal costruttore, quest'ultima versione dovrebbe essere in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi.

Xpeng G9 (2023) Xpeng G9 (2023)

Una delle particolarità della Xpeng G9 si trova nell'assetto, composto da un sistema di ammortizzatori pneumatici a doppia camera in grado di offrire un'ampia gamma di impostazioni della rigidità, utilizzabili a seconda della situazione.

Parlando del powertrain, la Xpeng G9 è dotata, come anticipato, di un nuovo sistema di bordo con architettura 800 V e batterie in carburo di silicio (SiC) da 98 kWh, in grado, tra le altre cose, di "digerire" anche la ricarica in corrente continua fino a 300 kW, per ottenere 100 km di autonomia in meno di 5 minuti. L'autonomia dichiarata secondo il ciclo omologato WLTP, nella versione Long Range, è di circa 570 km.

Xpeng G9 Expected MSRP Country / Currency RWD Standard Range RWD Long Range AWD Performance Norway (NOK) 499,900 569,900 639,900 Sweden (SEK) 699,900 749,900 829,900 Netherlands (EURO) 57,990 61,990 71,990 Denmark (DKK) 479,900 549,900 599,900

La Xpeng P7 restyling

La berlina compatta Xpeng P7 ha fatto il suo debutto sul mercato cinese a metà 2021. Come anticipato, in occasione del debutto europeo è stata sottoposta a un restyling di metà carriera che ne ha avvicinato le linee e le tecnologie ai modelli nostrani.

La Casa si è occupata di apportare diversi miglioramenti nell'elettronica di bordo e nei powertrain. L'auto ora è in grado di accettare una ricarica in corrente continua con potenza massima fino a 175 kW, per un'autonomia complessiva secondo il ciclo WLTP di 576 km.

A livello di equipaggiamento, il Brand ha deciso di introdurre di serie il portellone posteriore automatico elettrico e le portiere con chiusura soft close, oltre che a una nuova pompa di calore più efficiente.

Xpeng P7 Expected MSRP Country / Currency RWD Long Range AWD Performance Wing Edition Norway (NOK) 439,900 479,900 649,900 Sweden (SEK) 599,900 669,900 799,900 Netherlands (EURO) 49,990 59,990 69,990 Denmark (DKK) 399,900 479,900 599,900

Fotogallery: Foto - Xpeng P7 2023

Assistenza alla guida avanzata e tanta tecnologia

Sia la nuova Xpeng G9 che la rinnovata P7 sono dotate di serie del sistema avanzato di assistenza alla guida di Xpeng. Si chiama Xpilot e include 29 sensori tra cui radar Lidar, sensori a ultrasuoni e telecamere a 360 gradi.

Il sistema è così avanzato che alla G9 è stata recentemente concessa l'autorizzazione in Cina per iniziare i test a guida completamente autonoma su strade pubbliche, senza la necessità di aggiungere altri hardware. Si tratta a tutti gli effetti del primo veicolomdi serie a ottenere tale autorizzazione in Cina.

Su entrambe le auto, il sistema di infotainment è basato sul sistema operativo proprietario Xmart, che recentemente è stato aggiornato con nuova interfaccia utente 3D nelle lingue dei nuovi mercati e in grado di supportare anche gli aggiornamenti OTA.

Xpeng G9 (2023)

Le Xpeng G9 e P7 sono già disponibili in Europa, nei Paesi già citati, con prezzi a partire da 49.990 euro per la berlina e 57.990 euro per il SUV, con una garanzia di cinque anni o 120.000 km espandibile a sette anni o 160.000 km a partire dalla data di consegna.