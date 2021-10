Xpeng è oramai una realtà consolidata nel mondo della mobilità elettrica. Di più, è considerata in Cina la casa auto più tech, perfino più di Tesla. A ben vedere, la realtà di questa azienda è coerente con l'omologa di Elon Musk, con la tecnologia al centro del suo business, declinato poi nel mondo dell'automotive, ma non solo.

L'azienda di Guangzhou ha infatti deciso di investire sulla mobilità aerea elettrica, attraverso un consorzio di investitori, all'interno dei quali sono presenti anche Sequoia China, Eastern Bell Capital, GGV Capital, GL Ventures and Yunfeng Capital. Un investimento complessivo nell'ordine dei 500 milioni di dollari. Beneficiaria di questo finanziamento di Serie A è la HT Aero.

Chi è HT Aero?

Già, ma che società è questa HT Aero? Si tratta di una start-up fondata nel 2013 da Zhao Deli, il cui obiettivo è quello di realizzare dei veicoli elettrici a decollo ed atterraggio verticale con servizio per la mobilità sostenibile per singoli consumatori. All'interno del comunicato riguardante la raccolta fondi, la startup ha sottolineato come l'obiettivo sia quello di perseguire lo sviluppo di soluzioni per la mobilità puntando su tecnologia, fonti rinnovabili e produzione di massa.

L'elemento fondante riguarda comunque la natura del round di finanziamento di Serie A utilizzato principalmente per garantire la crescita e la continuità di un'azienda, o meglio, di una startup, che è in grado di fornire assicurazioni e informazioni chiare sull'investimento in essere.

Realtà in crescita

XPeng non è la prima azienda che ha deciso di investire nella mobilità aerea tra servizi privati e - più comunemente - l'idea di un taxi volante.

Il gruppo Stellantis è entrato in questo mondo attraverso un accordo con Archer per lo sviluppo di veicoli elettrici volanti a decollo verticale fornendo catene di montaggio e materiali; Hyundai ha già dato il suo assenso per entrare all'interno del business dei taxi volanti, così come Toyota.

Non solo, la stessa Porsche si è dimostrata interessata a questa realtà, stimando come il mercato dei veicoli VTOL nel 2035 potrebbe crescere fino a 27 miliardi di euro a livello globale.