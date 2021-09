Ve lo immaginate un futuro in cui tutti noi diremo addio all'auto e ci muoveremo su strada o anche in fuoristrada a cavallo di un moderno unicorno robot? Uno scenario simile non è facile da ipotizzare, ma Xpeng, il costruttore cinese di auto elettriche, porta avanti quest'idea molto originale presentando attraverso la sua consociata Xpeng Robotics un vero e proprio pony robotico.

Dal video animato di presentazione di Xpeng Robotic Unicorn e dalle poche righe che lo accompagnano possiamo capire che l'unicorno robot può essere anche, ma non solo, un nuovo mezzo di trasporto. Una sorta di ritorno ancestrale al cavallo, quello che era il più diffuso e comodo mezzo di trasporto terrestre prima dell'invenzione di carri, draisine, biciclette, treni, moto e automobili.

Giocattolo evoluto o nuovo mezzo di trasporto?

In più c'è però tutto l'aspetto ludico e divertente che riguarda il rapporto tra il bambino del video e il suo pony robot che diventa un compagno di giochi interattivo, a metà strada tra un giocattolo ultra tecnologico, animale da soma e un nuovo tipo di animale da compagnia.

Dato il carattere molto curioso della notizia viene da chiedersi se non si tratti di un pesce d'aprile in ritardo (o in anticipo), oppure di una trovata di marketing per far parlare del marchio e della nuova ondata di auto elettriche cinesi. Viene anche da chiedersi se questo tipo di cavalcatura robotizzata non possa un giorno essere l'anello di congiunzione tra mobilità tradizionale e mobilità "dolce", non motorizzata.

Qualche dubbio sulla sicurezza di viaggio

Fatto sta che la stessa Xpeng Motors, per alcuni l'anti Tesla cinese, presenta il Robotic Unicorn nella sua pagina Twitter descrivendolo così:

"Una combinazione di diverse tecnologie all'avanguardia composta da moduli di potenza, controllo del movimento, guida intelligente e interazione uomo-robot."

Tutto da definire è invece il grado di sicurezza di questa anomala cavalcatura, apparentemente meno protettiva e stabile di una moto o di una bici e simile invece a un monopattino rialzato. La caduta da un tale pony robot non sarebbe molto diversa dalla caduta da un pony vero, con le brutte conseguenza per il piccolo cavaliere.