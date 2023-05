Negli ultimi anni Porsche ha privilegiato i ritocchi discreti e sembra che la nuova Panamera si atterrà a questo modus operandi di Zuffenhausen. Le nostre spie hanno fotografato un prototipo della nuova berlina sportiva (tecnicamente è una hatchback/liftback) mentre effettuava alcuni test al Nurburgring, in Germania.

Si potrebbe pensare che si tratti della stessa Panamera che è in vendita oggi, ma si tratta solo di un'impressione, data dagli speciali camuffamenti che sono stati applicati in modo specifico per far sembrare l'auto invariata.

Forse una Turbo?

Esaminando le immagini si vede che nella parte anteriore i fari sono più piccoli di quanto il marchio tedesco voglia far credere. È probabile che la configurazione a quattro punti utilizzi la tecnologia HD Matrix Design LED che ha debuttato sull'ultima Cayenne e che arriverà anche sulla berlina elettrica Taycan aggiornata.

Le grandi prese d'aria anteriori ci fanno pensare che questa Panamera sia una versione ad alte prestazioni, forse una Turbo. È piuttosto bassa da terra e ha un adesivo con un design finto per nascondere le prese d'aria del parafango anteriore.

La nuova Porsche Panamera al Nurburgring

Porsche ha testato la Panamera al Nurburgring con un impianto di scarico quadruplo e lo spoiler posteriore a dispiegamento elettrico. A meno che il camuffamento in tinta con la carrozzeria non ci stia giocando brutti scherzi, sembra che i fanali posteriori siano più sottili. Tuttavia, questa potrebbe essere solo un'impressione dovuta al nastro nero applicato sopra e intorno ai gruppi ottici.

Come sarà dentro

Poiché il prototipo è stato ripreso in azione, le nostre spie non hanno potuto sbirciare all'interno dell'abitacolo. Tuttavia, una precedente serie di foto spia ha rivelato un cruscotto più digitale, simile a quello dell'ultima Cayenne. Ci si aspetta quindi di vedere un sistema di infotainment da 12,3 pollici, un display da 12,6 pollici per il guidatore e uno schermo aggiuntivo opzionale da 10,9 pollici sul lato passeggero della plancia.

Panamera, le foto spia dell'abitacolo

L'anteprima mondiale dovrebbe avvenire verso la fine dell'anno e una delle varianti potrebbe essere un modello incentrato sulla pista, visto che non molto tempo fa è stato presentato un prototipo con ruote centrali.