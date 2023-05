La storia della nuova BMW M2 è solo all’inizio. Presentata lo scorso ottobre, la nuova generazione della sportiva più pura di Monaco potrebbe ricevere presto una versione ancora più estrema. Dalla Germania, infatti, arrivano le prime foto spia della CS, una variante orientata alla leggerezza e alle altissime prestazioni.

Caratterizzata anche da un kit estetico dedicato, potrebbe debuttare nel 2024.

Si distingue al primo sguardo

Le foto mostrano una M2 ancora più cattiva, con un paraurti dotato di uno splitter affilatissimo e prese d’aria più grandi e minacciose. Di fianco, si notano minigonne più generose e un’altezza da terra leggermente ridotta per dare ulteriore stabilità alla vettura, soprattutto nell’utilizzo in pista.

Nuova BMW M2 CS, le prime foto spia

Curioso il posteriore, dove spicca uno spoiler in stile “coda d’anatra” integrato nel portellone. Il layout del paraurti sembra ridisegnato ai lati, mentre al centro trovano sempre spazio i quattro terminali di scarico.

Come la precedente M2 CS, anche il nuovo modello dovrebbe distinguersi per una serie di componenti in fibra di carbonio per abbassare il più possibile peso (attualmente di 1.725 kg) e rendere ancora più aggressivo l’assetto.

Verso i 500 CV

Oltre ai ritocchi estetici, la BMW potrà contare su un 3.0 S58 potenziato. Dai 460 CV della M2 “normale”, la CS potrebbe spingersi fino a 500 o 520 CV per fare concorrenza interna a M3 e M4 Competition. In ogni caso, la trazione sarà sempre posteriore, mentre il cambio sarà un automatico a 8 rapporti con paddle al volante. Non è comunque da escludere la presenza di un manuale a 6 rapporti, come sulla M2 tradizionale.

Nuova BMW M2 CS, le prime foto spia Nuova BMW M2

La M2 CS della passata generazione è stata prodotta in 2.200 esemplari, ma non sappiamo se anche la nuova BMW sarà in serie limitata. È certo, però, che il prezzo di listino crescerà sensibilmente rispetto ai circa 76.000 euro della M2.