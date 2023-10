La nuova famiglia MINI vedrà presto l’aggiunta della versione Cabrio. Dopo la tre e la cinque porte, nei prossimi anni è attesa anche la variante decappottabile, che sarà anch’essa disponibile come elettrica o con motore termico.

Proprio quest’ultima è stata ripresa nel corso di alcuni test in Germania, a testimoniare che lo sviluppo sta proseguendo a buon ritmo.

Mantiene lo stile della nuova MINI

La MINI delle foto spia presenta lo stesso wrapping della controparte elettrica, ma ci sono alcuni dettagli che ci fanno capire come questo modello sia effettivamente dotato di un motore a combustione interna.

Nuova MINI Cabrio, le foto spia

Prima di tutto, la calandra presenta una classica mascherina per far respirare a dovere il propulsore. Inoltre, non c’è l’adesivo giallo che sulla maggior parte dei prototipi indica la presenza di un powertrain elettrico o ibrido plug-in.

Sta di fatto che lo stile di elettrica e termica sarà molto simile. Anche sulla Cabrio troveremo dei nuovi fari circolari LED anteriori, mentre nel posteriore ci sarà una fanaleria di forma triangolare che riprenderà il design di quelli montati sulla tre porte.

I motori

Costruita sulla piattaforma UKL1 (la stessa su cui si basa l’attuale generazione), la MINI Cabrio non dovrebbe ricevere nuove motorizzazioni. Naturalmente, tutti i propulsori saranno adeguati per essere ancora più efficienti e per essere in linea con le future normative antinquinamento.

Nuova MINI Cabrio, le foto spia

In linea di massima, nel listino dovremmo ritrovare le 1.5 Cooper da 136 CV e le 2.0 Cooper S e JCW da 178 CV e 231 CV, tutte a benzina e abbinate a un cambio automatico. Secondo alcuni rumors, infatti, non saranno più prodotti modelli con cambio manuale.

Il debutto potrebbe avvenire nel corso del 2024, in contemporanea con la presentazione della versione full electric.