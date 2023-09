Tanto apprezzata in Italia quanto nel resto d’Europa, la MINI elettrica cambia da cima a fondo. La seconda generazione della compatta inglese a batteria debutta al Salone di Monaco con un’estetica completamente diversa (ma fedele alla tradizione) e “raddoppiando” motori e batteria.

Ora, la MINI a zero emissioni – la cui commercializzazione è prevista nel corso del 2024 – ha fino a 218 CV e può percorrere fino a 402 km.

Vista dal vivo: il video in anteprima

Se volete dare un'occhiata alla nuova MINI Cooper ecco qui sotto il nostro video. Che cosa ne pensate?

Stile da icona

Nonostante sia tutta nuova dal primo all’ultimo bullone, la MINI Cooper elettrica conserva lo stile tipico che da sempre contraddistingue la tre porte inglese. Nel frontale, quindi, c’è spazio per le immancabili luci LED circolari, oltre ad una nuova griglia di forma ottagonale impreziosita dall’inserto Vibrant Silver al posto delle classiche cromature.

Il cofano ha nervature specifiche che lo rendono più muscoloso, mentre i passaruota più ampi permettono alla MINI di avere una presenza importante. Nel posteriore troviamo un design inedito per le luci, le quali – come quelle anteriori – accolgono il guidatore con un’animazione speciale quando si sblocca o blocca la vettura.

Quattro gli allestimenti previsti: Essential, Classic, Favoured e John Cooper Works. Quest’ultimo è senza dubbio quello più distinguibile, con un look sportivo, logo specifico in nero lucido e un cofano dedicato.

Interni reinventati

Anche a bordo, la MINI conserva un legame con la tradizione, a partire dal quadro strumenti circolare al centro della plancia. La nuova MINI Interaction Unit è costituita da un display LED da 9,44” dotato del sistema operativo MINI OS 9 che consente di gestire praticamente tutte le funzioni dell’auto, da quelle di comfort a quelle dedicate ai sistemi di assistenza alla guida.

C’è anche l’abbinamento col primo assistente vocale di MINI, il MINI Intelligent Personal Assistant, che può essere attivato dicendo “Hey MINI!”.

Per il resto, sono presenti l’head-up display e nuovi sedili realizzati in poliestere riciclato disponibili in varie colorazioni, mentre la JCW adotta dei sedili specifici dal design sportivo. La capacità del bagagliaio spazio da 200 a 800 litri se si abbatte la seconda fila in modalità 60:40.

Confermate le modalità di guida MINI Experience Modes. Sulla Cooper elettrica ce ne sono tre, la Core, la Green e la Go-Kart, ognuna contraddistinta da una propria grafica e da una mappatura delle varie componenti meccaniche dell’auto.

Due motori e due batterie

La MINI elettrica è disponibile nelle due versioni Cooper E e Cooper SE. La prima utilizza un motore da 184 CV e 290 Nm (0-100 km/h di 7,3 secondi), mentre la seconda tocca i 218 CV e 330 Nm (scatto da fermo di 6,7 secondi). L’autonomia oscilla tra i 305 km della Cooper E con batteria da 40,7 kWh e i 402 km della Cooper SE, che utilizza un accumulatore da 54,2 kWh.

La ricarica è fino a 11 kW in corrente alternata e 95 kW in corrente continua (75 kW per la Cooper E), con la possibilità di passare dal 10 all’80% di “pieno” in circa 30 minuti.