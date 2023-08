A pochi giorni dal debutto della nuova gamma MINI previsto all'IAA Mobility 2023 di Monaco, la Casa inglese dà un'anticipazione della futura console centrale, la MINI Interaction Unit.

Presentato dal vivo al Gamescom 2023 di Colonia (uno dei più importanti eventi al mondo dedicati ai videogame e non solo), lo schermo OLED rotondo è frutto di una collaborazione con Samsung Display Corporation e rappresenta una vera innovazione nel mondo dell'automotive.

Il futuro di MINI

Le varie schermate del display OLED sono presentate in uno stand di stampo fantascientifico. Per l'allestimento, MINI ha tratto ispirazione da uno degli ambienti più emblematici della cultura pop: il laboratorio ad alta tecnologia.

Nel cuore del MINI Lab si erge una colossale vasca di incubazione che richiama alla mente i grandi classici della fantascienza, dei videogiochi e degli anime.

La nuova MINI Interaction Unit al Gamescom di Colonia 2023

Stefanie Wurst, Head of MINI, commenta così la partecipazione del brand:

"MINI è perfetta per la gamescom, perché è un brand di esperienze e di comunità. L'anno scorso, la MINI Concept Aceman è stata al centro della nostra presenza. Quest'anno, vogliamo concentrarci sul punto di forza tecnico degli interni della nuova famiglia MINI, il nostro display OLED rotondo, offrendo un'esperienza ludica e digitale. La fantascienza come inno al futuro è la cornice perfetta per le nostre innovazioni".

Da notare come MINI sia il principale sponsor dell'area merchandise alla Gamescom per la seconda volta di fila, oltre a sostenere i Cosplay Awards, un momento clou del più grande evento videoludico globale.

Appuntamento a Monaco

Il display OLED sarà da 9,44" e integrerà il nuovo software MINI OS 9 basato su Android. Debutterà sulle MINI di nuova generazione che - come detto - saranno presentate al Salone di Monaco. Nella kermesse bavarese in programma dal 5 al 10 settembre ci sarà spazio per le varianti endotermiche e per le elettriche Cooper a 3 (e forse anche 5) porte, oltre alla nuova Countryman.

Lo stesso schermo dovrebbe essere equipaggiato dalla Aceman, un modello completamente nuovo (e solo elettrico) che sarà presentato nel corso del 2024.