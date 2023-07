Da quando è rinata sotto l'egida di BMW la MINI ha sempre mantenuto molti dei tratti somatici tracciati nel 1959 da Sir Alec Issigonis, "papà" della MINI originale. Certo le dimensioni sono cresciute, la famiglia si è allargata, ma alcuni geni sono rimasti sia all'esterno sia all'interno. E sono destinati a rimanere anche nella nuova generazione. Anche in abitacolo.

Lo diamo per certo perché oggi sono stati pubblicati i primi video e foto degli interni della nuova MINI Cooper, caratterizzati da un forte richiamo al passato. Fondendolo naturalmente con una importante dose di tecnologia.

Le foto della nuova MINI

Less is more

L'ambiente è estremamente minimal e sembra voler andare controcorrente rispetto ai trend del momento: gli interni della nuova MINI infatti non sono un trionfo di monitor. Ce n'è solo uno, al centro, dalla classica forma circolare. Come vuole la tradizione.

Al di sotto sopravvivono pochissimi pulsanti fisici, tra i quali la levetta di accensione e spegnimento del motore. Il sistema di infotainment sarà tutto nuovo e integrerà Spike, nuovo assistente vocale con le fattezze di un bulldog inglese, da anni mascotte della Casa.

Davanti al guidatore rimane solo il volante, con disegno nuovo e la razza verticale che pare essere in tessuto, mentre non c'è traccia di strumentazione digitale. Nemmeno un piccolo monitor. È invece presente lo schermo dell'head-up-display, che non verrà quindi proiettato direttamente sul parabrezza.

Vengono quindi ripresi molti elementi visti nella MINI Aceman qualche tempo fa, compresa la plancia che integra le bocchette dell'areazione a sviluppo orizzontale e sulla quale un sistema di proiettori proietta giochi di luce, creando particolari animazioni all'accensione dell'auto.

Ci vediamo presto

Attesa al debutto al Salone di Monaco 2023 la nuova generazione di MINI sarà disponibile sia con motorizzazioni termiche sia con powertrain elettrici, anche in versione John Cooper Works. Esternamente cambierà nelle linee, mantenendo comunque lo stesso stile di sempre.