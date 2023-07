La gamma della prossima generazione di MINI, l'originale a tre porte attesa al debutto nel corso dei primi mesi del 2024, sarà composta da tre versioni 100% elettriche, che si affiancheranno a quelle dotate di motori a combustione interna.

Non si tratta certamente di una novità, in quanto già da diversi mesi è stata confermata l'iniziale "voce" che parlava di una futura versione a zero emissioni super sportiva marchiata John Cooper Works, o JCW per gli appassionati, la stessa che proprio in questi giorni è stata avvistata su strada, ancora pesantemente camuffata. Ecco tutto quello che sappiamo.

Un'elettrica molto sportiva

La MINI John Cooper Works elettrica sarà la versione più sportiva a zero emissioni della prossima generazione della compatta inglese. Come si può vedere dalle ultime foto spia, a livello estetico sarà caratterizzata da un body kit molto pronunciato, con un paraurti anteriore specifico, abbinato a grandi minigonne e a uno spoiler posteriore di generose dimensioni.

Qualcosa che dovrebbe essere ripreso anche per quanto riguarda il disegno dei cerchi, che sarà piuttosto sportivo per non nascondere troppo il grande impianto frenante, probabilmente ancora più performante dell'attuale.

Analizzando le foto più da vicino e guardando l'auto di profilo, a parte i dettagli di cui abbiamo appena parlato, non si notano differenze stilistiche importanti rispetto alle foto spia ufficiali della versione Cooper rilasciate dalla casa pochi mesi fa.

A essere confermato, in particolare, dovrebbe essere il doppio finestrino collegato virtualmente al centro da una guarnizione, per permettere alla portiera anteriore di non essere dotata di montanti: una caratteristica ormai tradizionale della compatta.

Fotogallery: Foto - MINI Cooper John Cooper Works elettrica, le foto spia

2 Foto

Al posteriore, invece, il kit JCW, come si può vedere da queste foto, dovrebbe prevedere uno spoiler piuttosto pronunciato abbinato a un estrattore inferiore di grandi dimensioni, che, sicuramente trattandosi di un'elettrica, per la prima volta non ingloberà il tradizionale doppio scarico centrale tondo.

Interni sportivi

Come da tradizione per l'allestimento JCW, non dovrebbero poi mancare anche alcune modifiche per gli interni. Il volante, in particolare, dovrebbe avere una forma più piatta in basso, come si può vedere dalle foto spia, e dovrebbe essere abbinato a una pedaliera sportiva dedicata, probabilmente in alluminio.

Infine anche il software del sistema di infotainment centrale dovrebbe essere leggermente rivisto per offrire una grafica più "sportiva"

Tanta potenza

Nel mese di maggio, MINI ha confermato i dettagli tecnici della prossima Cooper elettrica a tre porte. La versione base sarà dotata di un motore elettrico anteriore da 181 CV e di una batteria da 40,7 kWh.

La Cooper SE, invece, sarà dotata di un motore elettrico in grado di erogare fino a 215 CV, abbinato a un pacco batterie di medie dimensioni da 54,2 kWh. Per essere degna dell'appellativo John Cooper Works, questa versione, infine, sarà ancora più potente della SE, con una cavalleria stimata di almeno 250 CV.

Le nuova MINI Cooper, anche elettrica, sarà svelata nel corso del 2024. Non resta dunque che attendere per saperne di più.