In casa MINI si sta per aprire un nuovo corso, anche in termini di stile. Entro il 2025 la gamma sarà completamente rinnovata, con le future generazioni di MINI 3 e 5 porte e Countryman e il debutto della Aceman.

Ognuno di questi modelli porterà con sé una nuova interpretazione del classico look MINI e tante novità per gli interni.

“Semplicità e personalità”

Dopo aver mostrato alcune foto teaser con e senza veli, il brand inglese presenta alcune tra le soluzioni che vedremo sulle prossime MINI. Tutti i modelli saranno caratterizzati dalla “Charismatic Simplicity”, un linguaggio di design che – a detta di Oliver Heilmer, Head of MINI Design – si concentra sull’essenziale esprimendo forte carattere individuale in tanti dettagli.

MINI, i dettagli di stile dei prossimi modelli

Così, la Casa sta reinterpretando sé stessa, tanto negli esterni quanto negli interni. A bordo si troverà la strumentazione circolare con un display OLED dal diametro di 240 mm che combina le funzioni di quadro strumenti e monitor di bordo.

Il nuovo volante delle MINI

Pure il volante è stato radicalmente ridisegnato ed è ora contraddistinto da un design a due razze. Come optional, si può richiedere una versione a tre razze, col terzo elemento che è rappresentato da una finitura di tessuto. In generale, sulle MINI troveremo nuovi rivestimenti e inserti inediti, come il Vibrant Silver e il motivo pied-de-poule per i sedili.

Scelte funzionali

Le scelte di design non sono solo puramente estetiche, ma anche funzionali. Lo dimostrano i cerchi MINI che avranno un motivo grafico caratterizzato da forti contrasti di colore e una forma specifica per migliorare le qualità aerodinamiche.

I cerchi delle prossime MINI

Quest’ultimo aspetto sarà molto importante dato che tutti i modelli avranno la rispettiva variante elettrica (la Aceman sarà unicamente a batteria). A tal proposito, sappiamo già che MINI 3 e 5 porte saranno disponibili in versioni da circa 200 e 400 km di autonomia, mentre la Countryman elettrica potrebbe superare i 400 km anche grazie alle soluzioni studiate per i cerchi in lega e non solo.

E nei prossimi mesi confidiamo di scoprire altri nuovi dettagli sulle MINI della nuova era.