La MINI Aceman è entrata in una nuova fase di test. I nostri fotografi hanno immortalato un prototipo del crossover elettrico con un nuovo tipo di camuffatura che sostituisce il precedente wrapping giallo-nero.

Il prototipo sembra mostrare anche altre novità interessanti, come un nuovo design per le ruote e una carrozzeria ormai definitiva.

Tutto quello che sappiamo

La nuova mimetizzazione delle foto spia rende ancora più chiare le proporzioni del nuovo crossover firmato MINI che sostituirà la Clubman posizionandosi al di sotto della Countryman (con la nuova generazione di quest'ultima che diventerà più grande).

Nello specifico, secondo quanto riferito ad Autocar da Stefanie Wurst, ceo di MINI, la Aceman sarà lunga 4,05 metri, alta 1,59 m e larga 1,99 m (specchietti inclusi).

MINI Aceman, le foto spia col nuovo wrapping

Mentre le MINI 3 e 5 porte (anch'esse pronte a rinnovarsi) e la Countryman dovrebbero essere vendute con motori a combustione ed elettrici, la Aceman sarà un modello puramente elettrico.

Secondo rumors recenti, la vettura sarà offerta in due varianti. La Aceman E sarà la versione base con un singolo motore elettrico montato anteriormente che, secondo quanto riferito, produrrà 184 CV. Sarà dotata di una batteria da 40 kWh per un'autonomia fino a 300 chilometri nel ciclo WLTP.

MINI Aceman, le foto spia col nuovo wrapping

Per una maggiore potenza, ci sarà la Aceman SE che avrà 218 CV e un pacco batterie più grande da 54 kWh. In questa variante, l'autonomia potrebbe arrivare a 400 km. In pratica, la Aceman condividerà i powertrain con le MINI 3 e 5 porte e, proprio come le "sorelle" più piccole, anche il nuovo crossover riceverà una declinazione sportiva JCW in arrivo nel 2026.

La gamma di modelli rinnovati di MINI inizierà ad arrivare a settembre di quest'anno. Durante l'IAA di Monaco, il brand inglese presenterà la hatchback e la Countryman, mentre la Aceman dovrebbe seguire nella prima metà del prossimo anno.