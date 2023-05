Nel futuro (anche) elettrico di MINI c’è pure la 5 porte. La versione “a passo lungo” della compatta inglese sarà confermata nella prossima generazione, con stile e soluzioni riprese in gran parte dalla 3 porte.

I primi prototipi del nuovo modello sono stati avvistati nelle scorse settimane, mentre il debutto in concessionaria è previsto per il 2024. Nell’attesa, ecco come potrebbe essere.

Look invariato e più spazio per chi siede dietro

Il nostro render prende spunto dalle foto spia relative alla tre porte. Come visto sull’attuale modello, il look della 5 porte sarà praticamente identico a quello della 3 porte. L’estetica, quindi, sarà sempre caratterizzata dalla nuova calandra di forma più squadrata e grandi fari LED circolari.

MINI 5 porte (2023), il render di Motor1.com

Dietro troveremo la fanaleria con design triangolare unita dalla modanatura nera al centro del portellone. In termini di dimensioni, la 5 porte dovrebbe vantare una lunghezza superiore di circa 15-20 cm rispetto alla 3 porte, con conseguenti benefici per l’abitabilità dei passeggeri posteriori.

Elettrica, mild hybrid e…sportiva?

Non ci aspettiamo grandi cambiamenti in termini di motorizzazioni. La 5 porte dovrebbe mantenere le stesse unità della tre porte, comprese quelle elettriche.

Anche la MINI a passo lungo, quindi, dovrebbe essere proposta nelle varianti Cooper E da 184 CV e Cooper SE da 218 CV, con un’autonomia di circa 200-220 km della prima (con batteria da 40,7 kWh) e di 400 km nella seconda (con accumulatore da 54,2 kWh).

Nuova MINI 5 porte, le foto spia della possibile John Cooper Works

Nella gamma ci saranno anche le versioni mild hybrid a benzina, anche se di questo powertrain inedito non abbiamo ancora informazioni ufficiali. Infine, le foto spia più recenti hanno mostrato una versione sportiva, forse la John Cooper Works: si tratterebbe di una prima volta assoluta per la 5 porte.

Il prezzo base potrebbe essere leggermente più alto della 3 porte e avvicinarsi a circa 32/35.000 euro.