MINI sta proseguendo i test sulla nuova Countryman, il cui lancio è previsto nel corso del 2024. Un nuovo video spia mostra il modello in prova sul circuito del Nurburgring, con un wrapping giallo e un assetto sportivo caratterizzato da grandi cerchi in lega e quattro terminali di scarico.

Che siano già iniziati i collaudi sulla versione JCW? Proviamo a scoprirlo.

Diventa più grande e affilata

Come nei precedenti avvistamenti, anche la Countryman del video ha dimensioni decisamente più grandi rispetto al modello attuale. In effetti, come già anticipato da MINI, la terza generazione del crossover inglese raggiungerà i 4,43 m di lunghezza (+13 cm rispetto alla Countryman attualmente in concessionaria).

Le proporzioni stilistiche resteranno simili, con un frontale dalla forma regolare e in parte squadrata e un taglio netto nella zona posteriore. Ad arricchire le versioni più sportive come la JCW del video saranno dei paraurti più affilati nella zona inferiore, dei cerchi in lega dedicati e un diffusore specifico con quattro scarichi.

Anche gli interni saranno completamente aggiornati, a partire dalla strumentazione, che potrebbe essere molto simile a quella mostrata per la nuova MINI e costituita da un infotainment nuovo di zecca.

Quello che sappiamo sui motori

Molto interessante anche il capitolo riguardante le motorizzazioni. Il fatto che la nuova Countryman sarà costruita sulla stessa piattaforma FAAR della BMW X1 porterà ad un forte legame tra i due modelli, anche dal punto di vista meccanico.

Nuova MINI Countryman, le foto spia

La MINI più potente di tutte, quindi, potrebbe equipaggiare un powertrain ibrido plug-in da 326 CV complessivi, come nella X1 xDrive 30e. A questa variante, potrebbero affiancarsene altre sempre plug-in potenze inferiori e comprese tra 200 e 250 CV. Infine, la gamma della Countryman si completerà con versioni mild hybrid e due elettriche.

La Countryman S avrà un singolo motore elettrico e 188 CV, mentre la SE ALL4 sarà mossa da due unità elettriche per 308 CV totali. Entrambe avranno una batteria da 64,7 kWh, con un'autonomia stimata di 450 km nel ciclo WLTP.