La Porsche Boxster elettrica è tra le sportive più attese dei prossimi anni. Lo storico passaggio dal motore termico alla batteria è oggetto di grande attenzione da diverso tempo, anche grazie ai continui scatti che ci arrivano dalle nostre spie.

A tal proposito, le nuove foto spia della 718 elettrica sono tra le più interessanti raccolte finora, dato che mettono in mostra per la prima volta le luci di serie della Porsche.

Lo “sguardo” di serie

Anche se l’auto è ancora parzialmente mimetizzata, nel frontale s’intravedono i fari LED che saranno presenti – con ogni probabilità – nel modello di serie. La fanaleria s’ispira chiaramente al concept Mission R presentato alcuni anni fa e presenta quattro elementi orizzontali all’interno di un faro con un look simile a quello della 718 attuale.

Porsche 718 Boxster elettrica, le foto spia coi fari di serie

Per il resto, sulla Boxster delle foto spia si riescono a vedere anche dei cerchi di dimensioni generose (forse da 20” o 21”) e un impianto frenante massiccio, a testimoniare il fatto che quella delle foto sia probabilmente una delle versioni top di gamma. Stranamente, nel posteriore c’è un terminale di scarico centrale per confondere i fotografi e i curiosi.

Potrebbe avere fino a 600 CV

La Boxster a zero emissioni sarà costruita sulla nuova piattaforma PPE (Premium Platform Electric) sviluppata da Porsche e Audi, la quale sarà impiegata anche per altri modelli importanti come la Macan EV e la Q6 e-tron. Dotata di un’architettura da 800 Volt, consentirà ricarica molto rapide e potrà ospitare powertrain a trazione posteriore e integrale.

Porsche 718 Boxster elettrica, le foto spia coi fari di serie

La piattaforma sarà capace di garantire fino a 600 CV, anche nella gamma della Boxster potrebbe esserci spazio anche per versioni con potenze di circa 350-400 CV. In ogni caso, crediamo che le prestazioni della prima 718 elettrica non faranno rimpiangere quelle delle varianti termiche presenti attualmente in concessionaria.

Quando la vedremo dal vivo? Anche se non ci sono indicazioni ufficiali, è possibile che il debutto in concessionaria avvenga verso la fine del 2024.