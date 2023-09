La prima 718 Boxster completamente elettrica della storia di Porsche non sarà lanciata prima del 2025, ma abbiamo già visto molti prototipi di pre-produzione negli scorsi mesi.

Alle numerose foto spia raccolte si aggiungono ora quelle degli interni. Per la prima volta, infatti, possiamo dare uno sguardo all'abitacolo della Porsche a batteria e possiamo così scoprire alcuni dettagli interessanti.

Strumentazione all'avanguardia

Fortunatamente, le foto mostrano chiaramente un'ampia porzione della plancia. Ciò che si nota subito è la presenza del doppio schermo, col display del quadro strumenti davanti al guidatore e il monitor dell'infotainment al centro dell'abitacolo. Ad attirare l'attenzione è proprio la grafica del quadro strumenti, che sembra mostrare una carica del 53% della batteria e un'autonomia stimata inferiore ai 130 km.

Porsche Boxster elettrica, le foto spia degli interni

Facendo le dovute proporzioni, l'autonomia totale dovrebbe aggirarsi intorno ai 250-260 km. Un dato oggettivamente deludente, ma che è da prendere con le dovute pinze per vari motivi. Prima di tutto, l'auto del test non è ancora definitiva e, in secondo luogo, non sappiamo se la vettura sia stata guidata in modo sportivo o relativamente tranquillo.

Sotto allo schermo centrale, ci sono cinque pulsanti fisici, le bocchette di ventilazione e due porte di ricarica USB di tipo C. E paiono esserci anche i comandi dei sedili riscaldati e ventilati.

Un nuovo DNA

La Boxster elettrica poggerà su una nuova piattaforma dedicata, che condividerà diversi elementi con la Premium Platform Electric (PPE), l'architettura sviluppata congiuntamente da Porsche e Audi per la Macan EV e la Q6 E-Tron.

Porsche Boxster elettrica, le foto spia

Da quello che sappiamo finora, la Boxster EV sarà lanciata con un singolo motore elettrico posizionato sull'asse posteriore. Non si sa ancora se vedremo una variante a doppio motore più potente con capacità AWD. Non resta che attendere maggiori informazioni nel corso del prossimo futuro.