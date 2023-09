Porsche ha presentato la nuova Cayenne in aprile e si sta già preparando per un altro importante debutto previsto entro la fine dell'anno.

La terza generazione della Panamera sarà presentata il 24 novembre all'Icons of Porsche Festival, dove i partecipanti potranno ammirarla nei giorni successivi, il 25 e 26 novembre. Sì, la Casa di Zuffenhausen etichetta la vettura come una nuova generazione piuttosto che come un lifting del modello esistente.

Gli ultimi test su strada delle nuove ibride plug-in

In vista dell'anteprima mondiale, la Panamera 2024 è sottoposta ai test finali dopo le precedenti valutazioni negli Stati Uniti, in Scandinavia, Sudafrica, Asia e Spagna. La "sportiva a quattro porte" sarà offerta con non meno di quattro propulsori ibridi plug-in. In effetti, Porsche intende vendere la vettura in alcuni mercati quasi esclusivamente con un allestimento elettrificato.

Foto - Nuova Porsche Panamera (2023), la prova del prototipo

69 Foto

Secondo Thomas Friemuth, responsabile della linea di prodotti Panamera, il modello uscente disponeva già di tre PHEV, mentre il suo sostituto ne aggiungerà un quarta variante ad alte prestazioni. Nei test condotti finora, Porsche ha fatto i conti e ha concluso che i prototipi sono stati guidati fino al 70% in più con l'energia elettrica rispetto al modello precedente.

Tutti i modelli E-Hybrid avranno un motore elettrico più potente completamente integrato nell'alloggiamento di un nuovo cambio automatico a doppia frizione a otto velocità (PDK). Il motore elettrico ricava la sua energia da un pacco batterie da 25,9 kWh che può essere alimentato da un caricatore di bordo da 11 kW. I motori a combustione sono già stati progettati per soddisfare la norma Euro 7, che entrerà in vigore nel 2025.

Per quanto riguarda le sospensioni pneumatiche disponibili, la Panamera base avrà nuovi ammortizzatori a due valvole con compressione ed estensione indipendenti. A un costo aggiuntivo, il controllo attivo degli ammortizzatori opzionale sarà caratterizzato da un telaio più sofisticato per un maggiore comfort e una maggiore dinamica di guida.

All'inizio di quest'anno, Porsche ci ha invitato i nostri colleghi americani a provare la nuova super berlina in Spagna. Lì abbiamo avuto l'opportunità di provare una Panamera 4 entry-level con un V6 3.0 litri biturbo e una Turbo E-Hybrid con un V8 4.0 litri biturbo. Abbiamo appreso che i modelli E-Hybrid avranno un motore elettrico da 100 a 140 kW (136-190 CV) e la già citata batteria tra 17,9 e 25,9 kWh. Il peso non è stato menzionato, ma la batteria più grossa ha aggiunto circa 22 kg, mentre le nuove sospensioni hanno aggiunto altri 20 kg.

Dopo il debutto ufficiale negli Emirati Arabi Uniti a fine novembre, la Panamera di nuova generazione dovrebbe arrivare sul mercato nel 2024.