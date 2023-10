La nuova Porsche Macan elettrica è stata avvistata di nuovo su strada, questa volta però quasi senza camuffature.

Nonostante la copertura sia ancora presente, infatti, in queste nuove foto possiamo scoprire qualche dettaglio in più dell'auto di serie, il cui debutto è previsto per la prima parte del 2024 (probabilmente in occasione dei 10 anni del modello).

Fari su più livelli

Guardando le ultime foto spia, appare chiaro ormai che i fari saranno disposti su più livelli. Dalle immagini, infatti, si può chiaramente notare una striscia di nastro adesivo posizionata al di sotto delle luci diurne, per coprire gli anabbaglianti e gli abbaglianti.

Ma non solo. Le immagini mostrano anche un paraurti anteriore inedito, dotato di un sistema di aerodinamica attiva innovativo e unico nel segmento, ideato con delle lamelle in grado di aprirsi quando il sistema necessita di maggiore raffreddamento (per esempio nel caso di guida sportiva).

Un discorso simile dovrebbe riguardare anche il posteriore, che tra le tante cose dovrebbe essere dotato di uno spoiler attivo (come quello presente sulla Panamera).

Le ultime foto spia della Porsche Macan elettrica

Interni e piattaforma innovativi

Sebbene non siano visibili in queste immagini, le foto spia precedenti ci avevano permesso di dare un'occhiata anche all'interno della nuova Macan elettrica. Se ricordate, sul cruscotto era posizionato un display curvo, abbinato a un grande schermo rettangolare per il sistema di infotainment.

La disposizione degli interni, proprio come quella dei fari su due livelli, sarà comune alla nuova piattaforma elettrica Premium del Gruppo Volkswagen, la stessa che utilizzerà anche Audi sulla nuova Q6 e-tron.

Porsche Macan elettrica, gli interni

Secondo fonti vicine alla casa ma non ufficiali e non confermate, il powertrain più potente dovrebbe essere in grado di sviluppare una potenza superiore ai 600 CV, ottenuta grazie a una grande batteria agli ioni di litio da 100 kWh.