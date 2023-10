La Porsche 911 S/T ha un grande futuro davanti a sé, sarà un oggetto da collezione. Per questo il costruttore ha pensato di proteggerla da eventuali speculazioni negli Stati Uniti (dove comunque costa quasi 375.000 dollari, con tutti gli optional). In che modo?

Chi riuscirà ad acquistarne una, spiega Frank Moser, responsabile delle linee di modelli 911 e 718 della casa automobilistica, non potrà averne la piena proprietà nei primi 12 mesi.

Molto, troppo, desiderata

"Quando è stata annunciata la 911 S/T, che segna i 60 anni della 911, abbiamo ricevuto un interesse senza precedenti per la vettura, di gran lunga superiore al numero di esemplari destinati agli Stati Uniti", ha spiegato Moser a The Drive durante una tavola rotonda con i media alla Rennsport Reunion 7.

"Vogliamo garantire che le 911 S/T siano disponibili per i veri appassionati, per essere guidate e godute per gli anni a venire - ha aggiunto - . Per questo motivo, a chi viene assegnata una 911 S/T negli Stati Uniti sarà richiesto di rispettare un periodo di conservazione minimo concordato, fissato a un anno. In pratica, ciò significa che le auto negli Stati Uniti saranno inizialmente prese in leasing per questo periodo prima del passaggio di proprietà".

Moser ha poi concluso dicendo che il processo è unico per la 911 S/T e che le auto dei primi clienti dovrebbero arrivare nella primavera del prossimo anno.

La più esclusiva di tutte le 911 è un tributo alla storia del modello

La nostra prova su strada

La 911 S/T è attualmente la Porsche più costosa che si possa acquistare, i prezzi per l'Italia partono da 314.839 euro, IVA inclusa. Sarà prodotta in 1.963 esemplari, tutti con cambio manuale a sei marce e le prime consegne ci saranno l'anno prossimo.

E' la Porsche 911 più leggera di tutte (pesa 32 kg in meno di una GT3 Touring e ha sempre 525 CV) e i nostri colleghi di Motor1.com USA l'hanno messa alla prova confermando che, nonostante l'estetica non sia aggressiva come quella di una GT3, la 911 S/T tiene fede alle sue origini.