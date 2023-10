La 911 GT3 R Rennsport non è stata l'unica anteprima mondiale presentata da Porsche al Rennsport Reunion tenutosi al Weathertech Raceway Laguna Seca in California. Al suo fianco infatti ha debuttato una speciale Porsche 718 Cayman GT4 che, nelle forme e nelle grafiche, celebra la 550 Coupé che nel 1953 partecipò alla Carrera Panamericana del 1953.

Prodotta in appena 2 esemplari è stata creata in collaborazione con TAG Heuer, celebre azienda svizzera di orologi.

Corsa immortale

La presentazione della speciale 718 Cayman GT4 arriva a circa un anno di distanza da quella della 911 S Cabriolet Panamericana Special, one-off anch'essa dedicata alla mitica corsa degli anni '50 che attraversava in lungo l'intero Messico.

Conosciuta con il nome incredibilmente lungo di Porsche 718 Cayman GT4 RS TAG Heuer x Porsche - Legends of Panamericana, l'edizione speciale della coupé a motore centrale presenta numeri di gara (152 per una, 154 per l'altra) su portiere e tetto. Per entrambe le unità è stato scelto il colore Le Mans Silver Metallic per la carrozzeria, lo stesso visto anche sulla 911 Carrera GTS Le Mans Centenary Edition presentata a fine giugno per celebrare i 100 anni della 24 Ore di Le Mans.

A interrompere la tinta monocromatica ci pensano, oltre ai numeri, decalcomanie riportanti il logo TAG Heuer, presente anche sui coprimozzi dei cerchi in lega. Altra nota di colore proviene dal rosso del cavallo alato sistemato sul passaruota posteriore, vecchio logo della Mobil Oil presente sulla 550 Coupé del 1953.

Anche gli interni della Porsche 718 Cayman nata per celebrare la Carrera Panamericana sono speciali: ci sono cuciture verdi, bianche e rosse a richiamare la bandiera messicana, scritta "GT4 RS Panamericana Special" sul battitacco e la scritta "La Carrera Panamericana" con il disegno di un casco da corsa vintage sui poggiatesta.

Come tocco finale la versione caratterizzata dal numero di gara "154" è resa ancora più speciale grazie alla presenza di un doppio cronografo TAG Heuer incastonato nella console centrale. Il prezzo? Sconosciuto. Se volete provare a portarvi a casa l'esemplare 152 potete partecipare all'asta indetta per inizio 2024, il cui il ricavato sarà devoluto in beneficienza.