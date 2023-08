Dopo mesi di anticipazioni e foto spia, la Porsche 911 S/T è finalmente realtà. La più esclusiva di tutte le 911 è un tributo alla storia del modello e combina elementi di GT3 Touring e GT3 RS in un pacchetto unico e limitato in 1.963 esemplari.

Il debutto avverrà all'evento Rennsport Reunion 7 che si terrà sul circuito di Laguna Seca, negli Stati Uniti, il 28 settembre mentre le consegne inizieranno nella primavera del 2024. I prezzi per l'Europa non sono stati ancora annunciati, ma negli USA sarà venduta a circa 290.000 dollari (260.000 euro).

Massima leggerezza

La S/T è la 911 di generazione 992 più leggera di tutte, con un peso di 1.386 kg, ossia 32 kg in meno rispetto ad una GT3 Touring con cambio manuale. Questa leggerezza è stata ottenuta montando paraurti, il cofano, le portiere e il tetto in CFRP (materiale plastico rinforzato in fibra di carbonio) e gli esclusivi cerchi in lega di magnesio da 20" all'anteriore e 21" al posteriore.

Porsche 911 S/T (2023)

Inoltre, sono presenti l'impianto frenante in carboceramica e i finestrini sono più sottili, anche per far sentire meglio il sound del 4 litri da 525 CV derivato dalla GT3 RS. L'unico abbinamento disponibile è con il cambio manuale a 6 rapporti, il quale è equipaggiato con una frizione e un volano più leggeri che riducono il peso complessivo di altri 10 kg.

Porsche 911 S/T (2023)

Così, la S/T scatta da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi (contro i 3,2 secondi della GT3 RS) e raggiunge i 300 km/h di velocità massima.

Un salotto da corsa

Esteticamente, la S/T è molto simile alla Touring, anche se ci sono caratterizzazioni specifiche come i già citati cerchi in magnesio color bianco ceramica e uno spoiler ridisegnato. L'unica tinta per la carrozzeria è la Shore Blue Metallic ed è possibile aggiungere il numero da gara sulle portiere da 0 a 99.

Gli interni della Porsche 911 S/T

Ci sono poi i badge che indicano il numero dell'esemplare di ogni 911: si trovano sui passaruota, sul volante e sui poggiatesta.

A bordo, la Porsche monta dei sedili a guscio con telaio in fibra di carbonio (in alternativa, ci sono i sedili sportivi Plus con regolazioni elettriche). Per quanto riguarda i rivestimenti, si può scegliere il tessuto Classic Cognac con inserti neri o la pelle semi-anilina bicolore in nero e Classic Cognac.

Il cronografo basato sulla Porsche 911 S/T

Ogni acquirente della S/T può richiedere - per 13.500 dollari (12.000 euro) - lo speciale orologio 1 - 911 S/T progettato da Porsche Design. Il cronografo presenta l'immagine di un cambio manuale a 6 marce, mentre il quadrante riprende gli accenti verdi del quadro strumenti della Porsche.