In California è in pieno svolgimento la Rennsport Reunion 7 e Porsche festeggia l'occasione con un'automobile molto speciale. Per coloro che non conoscono l'evento, si tratta della celebrazione della storia delle corse di Porsche. Ecco perché la stravagante 911 GT3 R che vedete qui non è omologata per la strada. Ma non è nemmeno in regola con le competizioni GT3. È la Porsche 911 GT3 R rennsport ed è - in una parola - selvaggia.

Per la cronaca, Porsche chiama questa 911 GT3 R rennsport con la r minuscola, in netto contrasto con l'auto stessa, che non ha assolutamente nulla di minuscolo. Per esempio, sotto l'enorme alettone posteriore (che richiede supporti aggiuntivi per gestire la deportanza che crea) c'è un motore flat-six da 4,2 litri aspirato. È stato preso in prestito dall'auto da corsa GT3, ma non è stato costruito secondo le specifiche della classe GT3, per cui produce 620 CV. Il motore è stato messo a punto per funzionare con benzina E25 (25% di etanolo) e ha pistoni e alberi a camme personalizzati. Il rapporto di compressione è più elevato e possiamo solo immaginare il suono che emette girando a 9.400 giri/min.

Meccanica "a vista"

Come avrete sicuramente visto nella galleria fotografica, sospettiamo che le persone lontane un miglio sentano la GT3 R rennsport quando è in ebollizione. Senza regole per l'uso in strada o in GT3, Porsche ha lasciato la parte posteriore di questa 911 in gran parte aperta per risparmiare peso. Dove normalmente si vedono pannelli e coperture, ora si vedono varie parti meccaniche in azione. Tra questi, l'impianto di scarico, che può essere completamente aperto o dotato di silenziatori e convertitori catalitici per l'uso su piste con restrizioni acustiche. Il cambio sequenziale a sei marce della GT3 R è stato montato con piccole modifiche e invia la potenza alle sole ruote posteriori.

A proposito di ruote, si tratta di speciali 18 pollici di BBS con pneumatici Michelin realizzati appositamente per questa vettura. Sono montati su un telaio e un assetto delle sospensioni che provengono direttamente dalla GT3 da corsa, anche se Porsche fornisce alla rennsport il proprio assetto dalla fabbrica.

Aerodinamica speciale e telecamere

La carrozzeria è probabilmente il pezzo forte. Porsche dichiara che solo il cofano e il tetto sono condivisi con la GT3 R. Il frontale trae ispirazione dalla vettura da corsa, ma è un'interpretazione radicale del testo con prese d'aria, pannelli e alette rimodellate. Più indietro, non si notano specchietti laterali, ma telecamere che alimentano i display dello speciale cockpit della rennsport. Abbiamo già parlato dell'alettone posteriore, che ricorda chiaramente quello dell'iconica 935/77. In effetti, Porsche considera la 911 GT3 R rennsport come un successore moderno della 935.

Porsche 911 GT3 R rennsport, gli interni

Inoltre, Porsche la considera non solo una macchina dalle prestazioni senza compromessi, ma anche un oggetto da collezione. Per questo motivo, gli acquirenti potranno scegliere tra sette opzioni di colore e tre design esterni.

Solo 77 pezzi a quasi 1 milione di euro

"Porsche è stata plasmata dalla sua ricca storia", ha dichiarato Thorsten Klein, responsabile del progetto Style Porsche per la GT3 R rennsport. "Questo è particolarmente vero nelle corse. Questo ci ha ispirato, naturalmente, ma non volevamo assolutamente produrre una copia o un'ovvia verniciatura retrò. Le tre opzioni che abbiamo scelto sono nuove interpretazioni".

Porsche 911 GT3 R rennsport

Gli acquirenti dovranno fare in fretta e spendere molto per mettere in garage una di queste 911 speciali. Porsche sta costruendo solo 77 esemplari della GT3 R rensports e i prezzi partono da poco meno di 1 milione di euro.