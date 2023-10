Gli appassionati delle auto con la Cavallina sul cofano, quelle nate a Zuffenhausen, lo sanno bene: l'appuntamento da segnare in calendario ogni anno è quello del Porsche Festival.

La grande festa, che quest'anno ha anche l'onore di celebrare i 75 anni della Casa, è in programma per il 7 e l'8 ottobre 2023 al Misano World Circuit, in Emilia Romagna. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Un programma ricco

Come ogni anno il Porsche Festival sarà il luogo ideale in cui vivere la propria passione per le auto. All'interno del paddock troveranno posto installazioni, auto di oggi e di ieri e i bolidi che corrono nel Porsche Carrera Cup, il campionato dedicato alle 991 GT3 Cup, quest'anno in versione 992.

Ma non solo. In base a turni pre-stabiliti, la pista sarà aperta anche ai clienti, con sessioni di hot lap a bordo delle proprie auto o di quelle messe a disposizione dalla stessa casa. Non mancheranno infine spazi dedicati al relax, come l'hospitality, o al buon cibo.

Porsche Festival 2019

Porsche Festival 2023, biglietti e prezzi

I biglietti per il Porsche Festival 2023 possono già essere acquistati online. Per chi invece abitasse nei dintorni del circuito, la biglietteria e il centro accrediti per il ritiro dei Pass o l'acquisto dei biglietti Paddock sono aperti da giovedì 5 ottobre a domenica 8 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 18:00, nei pressi dell’ingresso Ovest del Misano World Circuit.

Il costo per il singolo ingresso in versione standard (che prevede l'accesso al Porsche Village e l'accesso alle tribune per guardare la tappa della Porsche Carrera Cup Italia) è di 40 euro al giorno, incluso un pass per il parcheggio.

A 190 euro, invece, può essere acquistato il pass Hospitality, che prevede, oltre a quanto incluso nell'ingresso standard, la partecipazione al pranzo e all'open bar e anche la possibilità di partecipare alla tradizionale parata con la propria Porsche.

Per quanto riguarda gli hot lap attualmente sono disponibili ingressi unicamente per lo slot di sabato 7 ottobre dalle 17.00 alle 17.30 al costo di 400 euro.