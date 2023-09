L’Audi Q4 e-tron si aggiorna senza cambiare. Nessun restyling in vista per il SUV elettrico di Ingolstad, ma tante migliorie all’assetto e al powertrain. Sia la variante tradizionale che la Sportback, infatti, sono state profondamente riviste dalla Casa col Model Year 2024, che sarà ordinabile da ottobre.

Tra gli aggiornamenti più importanti c’è senza dubbio la potenza dei motori elettrici, oltre all’aumento della velocità di ricarica e a una nuova taratura dell’assetto.

Più veloce (anche alla colonnina)

Andando con ordine, tutte le Q4 e-tron sono dotate di una batteria da 77 kWh netti che beneficia di una marcata ottimizzazione della chimica delle celle. Ciò si traduce in una potenza di ricarica massima di 175 kW in DC (+40 kW rispetto al modello precedente), con la possibilità di passare dal 10 all’80% in 28 minuti.

Audi Q4 e-tron Model Year 2024

La 45 e-tron (evoluzione della versione 40 e-tron 2WD) tocca i 562 km nel ciclo WLTP, ossia 22 km in più, avendo a disposizione 286 CV (+82 CV). Così, l’Audi scatta da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, anziché in 8,5 secondi. La 45 è disponibile anche con trazione integrale quattro da 286 CV (prima erano 265 CV), mentre il op di gamma 55 e-tron sale da 299 a 340 CV (0-100 km/h di 5,4 secondi).

Assetto e dotazione

Audi afferma di aver rivisto la taratura delle sospensioni per “esaltare le caratteristiche dinamiche della vettura”, così come lo sterzo che ora è ancora più preciso.

Su richiesta, sia la Q4 e-tron che la Q4 Sportback e-tron si possono avere col cambio di corsia assistito in combinazione col cruise control adattativo. In pratica, se si aziona l’indicatore di direzione sopra ai 90 km/h, l’auto cambia corsia autonomamente (assicurandosi prima di poter effettuare la manovra in sicurezza).

Audi Q4 e-tron Model Year 2024

Sull’Audi è presente anche il character sound, ossia un sistema composto da due altoparlanti esterni che danno un suono unico alla vettura in varie condizioni di guida.

Infine, nel listino debutta la configurazione Edition S line caratterizzata dalle tinte grigio Pebble, bianco Ghiaccio metallizzato o nero Mythos metallizzato con elementi a contrasto total black. La Casa non ha diffuso il listino ufficiale, ma è probabile che il prezzo di partenza sia sempre intorno ai 58-60.000 euro per la 45 a trazione posteriore.