Audi festeggia il 40° compleanno di Audi Sport GmbH, nata dalla quattro GmbH fondata nel 1983, con un'edizione speciale dell'Audi RS e-tron GT. Si chiama Ice Race Edition ed è stata realizzata ispirandosi all'evento austriaco GP Ice Race. Ecco i dettagli.

Colorazione dedicata

All'esterno questa edizione speciale dell'Audi RS e-tron GT è caratterizzata da colori chiari abbinati a dettagli viola. Un insieme di tinte voluto per replicare l'effetto dato dai cristalli di neve appoggiati sul ghiaccio del lago e contrastati dal tipico lilla degli occhiali da sole di alcuni sciatori.

Audi RS e-tron GT Ice Race Edition, la vista laterale

L'interno, omologato per 5 persone è stato rivestito in pelle color argento, a contrasto con numerosi dettagli neri. Il tutto è stato progettato naturalmente dalla divisione Audi exclusive che si è occupata anche di dotare l'auto di alcuni optional unici.

Il nuovo volante, per esempio, è stato realizzato in una particolare combinazione di pelle e Alcantara e dotato a ore dodici di un marchio di colore argento diamantato analogo a quello delle auto da corsa.

Prezzo ignoto

L'Ice Race Edition di Audi sarà prodotta in soli 99 esemplari per il mercato europeo e dotata del powertrain della RS e-tron GT, quindi con due motori in grado di erogare insieme 646 CV e 830 Nm di coppia.

Audi RS e-tron GT Ice Race Edition, la foto posteriore

Ciascuna auto potrà essere ricaricata con il programma Audi Charging in oltre 500.000 punti sparsi sul territorio europeo, con potenza in corrente continua fino a 270 kW. Il prezzo dell'auto non è stato specificato ma quel che è certo è che non sarà per tutti.