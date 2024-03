Questa volta è davvero ufficiale: possiamo dire addio definitivamente all'Audi R8. L'ultimo esemplare infatti è uscito dalla catena di montaggio del sito Audi Böllinger Höfe di Heilbronn, in Germania, nelle scorse ore.

L'ultima supercar dei Quattro Anelli prodotta è una coupé giallo Vegas (proprio come quella in copertina) dotata del pacchetto Performance Quattro Edition, con dettagli in fibra di carbonio e cerchi da 20 pollici.

Tanta richiesta

Negli ultimi mesi Audi aveva dovuto prolungare la produzione della R8 per far fronte all'enorme afflusso di ordini da parte dei clienti, arrivati dopo l'annuncio dello stop definitivo alla produzione, inizialmente previsto per la fine del 2023.

Audi R8 V10 GT RWD 2023

Di certo in quel di Ingolstadt non se ne sono pentiti: lo scorso anno infatti gli ordini della R8 sono schizzati alle stelle con un aumento del 49% rispetto al 2022, per un totale di 1.591 unità.

Un fatto quest'ultimo davvero singolare dato che, guardando indietro nel tempo e analizzando i risultati di vendita di tutti gli anni della sua produzione, la domanda per la supercar di Ingolstadt è andata calando dal 2017 a oggi, con giusto un aumento nel 2021.

Anno Esemplari venduti* 2023 1.591 2022 1.068 2021 1.887 2020 1.651 2019 1.944 2018 2.760 2017 3.068 2016 2.878 2015 2.191 2014 2.222 2013 2.595 2012 2.536 2011 3.349 2010 3.166 2009 3.074 2008 5.016 2007 2.952

*i numeri di vendita prendono in considerazione sia la variante Coupé che quella Spyder

Addio anche al V10

La fine della produzione dell'Audi R8 significa che anche l'iconico motore V10 aspirato ha i giorni contati, dato che anche Lamborghini terminerà la produzione della sorella della R8, la Huracan, entro la fine dell'anno. Per quest'ultima però è prevista un'erede - plug-in - già nel 2024. Per la nuova R8 invece non ci sono ancora conferme ufficiali. C'è chi dice che tornerà come sportiva elettrica da 1.700 CV. Esagerazioni? Chissà, per ora non possiamo fare altro che salutare - e ringraziare - la sportiva dei quattro anelli. Sono stati anni bellissimi.

