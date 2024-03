La gamma della nuova Audi A3, prodotta presso lo stabilimento tedesco di Ingolstadt, si può ordinare. La A3 Allstreet ha appena incontrato per la prima volta il pubblico italiano a Milano, in occasione dell’evento “Audi A3 allstreet, l’ovunque è qui”, ed è proposta negli allestimenti Business, Business Advanced e Identity Contrast. I prezzi partono da 39.500 euro.

Le Audi A3 Sportback e A3 Sedan sono invece declinate negli allestimenti Business, Business Advanced ed S line edition e sono proposte con assetto standard, sportivo (di serie per le versioni S line edition) oppure con ammortizzatori regolabili. Prezzi a partire da 37.000 euro per la Sportback e 38.300 euro per la Sedan.

Audi A3 Sportback e A3 Sedan, i prezzi e gli allestimenti

L'Audi A3 Sportback e A3 Sedan sono disponibili con due motorizzazioni abbinate alla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti: il 2.0 TDI da 150 CV e il 1.5 TFSI da 150 CV (quest’ultimo con tecnologia mild-hybrid a 48 Volt). Tra le dotazioni a richiesta spicca lo sterzo progressivo, a demoltiplicazione e assistenza variabili, dalla taratura più sportiva rispetto alla precedente gamma Audi A3.

Audi A3 2024

Sin dal primo livello di allestimento di serie sono previsti luci full LED, cerchi in lega da 16", spoiler posteriore in tinta con la carrozzeria (solo Sportback), climatizzatore automatico mono zona, monitor centrale da 10,1", assistente vocale, 2 prese USB anteriori e 2 posteriori, riconoscimento segnaletica stradale, rilevatore stanchezza conducente, assistenza al mantenimento della corsia, frenata automatica d’emergenza, park assist e cruise control adattivo.

L'Audi A3 Business Advanced aggiunge cerchi in lega da 17", specchietto retrovisore senza cornice, inserti esterni in alluminio anodizzato, sedili anteriori sportivi con supporto lombare e battitacchi in alluminio.

La più ricca Audi A3 S line edition di serie monta cerchi in lega da 18", luci posteriori a LED, spoiler posteriore con design dedicato, sedili sportivi in tessuto/similpelle e riscaldabili (anteriori), volante sportivo, pedaliera in acciaio, climatizzatore automatico a 3 zone, Audi Drive Select e assetto sportivo.

Audi A3 2024, gli interni Audi A3 2024, i sedili posteriori

Audi A3 2024, i prezzi

Motore Audi A3 Sportback Business Audi A3 Sportback Business Advanced Audi A3 Sportback S line edition 1.5 TFSI S tronic 150 CV 37.000 euro 39.500 euro 42.000 euro 2.0 TDI S tronic 150 CV 38.300 euro 40.800 euro 43.300 euro Motore Audi A3 Sedan Business Audi A3 Sedan Business Advanced Audi A3 Sedan S line edition 1.5 TFSI S tronic 150 CV 38.300 euro 40.800 euro 43.300 euro 2.0 TDI S tronic 150 CV 39.600 euro 42.100 euro 44.600 euro

Audi A3 Allstreet, prezzi e allestimenti

Audi A3 allstreet è declinata nelle configurazioni Business, Business Advanced e Identity Contrast con prezzi a partire da 39.500 euro. La top di gamma Identity Contrast replica i contenuti delle versioni S line edition cui aggiunge i cerchi in lega da 19 pollici Audi Sport, il look esterno lucido e le barre al tetto in alluminio.

Motore Audi A3 allstreet Business Audi A3 allstreet Business Advanced Audi A3 allstreet Identity Contrast 1.5 TFSI S tronic 150 CV 39.500 euro 42.000 euro 44.500 euro 2.0 TDI S tronic 150 CV 40.800 euro 43.300 euro 45.800 euro