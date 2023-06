Se ne parla da tempo eppure non abbiamo ancora visto un'auto di serie capace di toccare la velocità massima di 300 miglia orarie, pari a 482 km/h. Si è vero, Bugatti lo ha fatto con la Chiron, ma il suo record di auto più veloce al mondo non è mai stato omologato.

Siamo quindi ancora fermi ai 455,3 km/h della SSC Tuatara, capace di battere i 447 km/h raggiunti dalla Koenigesgg Agera RS nel 2017. Anche se l'hypercar statunitense protagonista non era omologata per la strada. Le cose però potrebbero cambiare molto presto.

Un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Koenigsegg infatti torna a parlare di record di velocità per auto di serie, ricordando il risultato ottenuto sei anni fa dalla Agera RS e dando appuntamento alla nuova sfida. Questa volta con la Koenigsegg Jesko Absolut come protagonista.

Lentamente

Che l'hypercar (o meglio "megacar" per dirla come la Casa) sarebbe stata protagonista di un tentativo per prendersi il titolo di auto più veloce al mondo lo sappiamo da quattro anni. Mai però l'abbiamo vista in azione. Ora però i tempi sembrano essere maturi. Per portarsi a casa non solo un record.

Il post infatti parla sia della Agera RS (l'auto stradale più veloce del mondo) e della Regera, fresca regina per quanto riguarda il record 0-400-0. Secondo i proclami la Koenigsegg Jesko Absolut sarebbe pronta a unire sotto un'unica corona i vari primati. Quando? "A tempo debito" dicono dalla Casa.

Koenigsegg Jesko Absolut

Nel nome del padre

Per diventare la nuova auto più veloce al mondo la Jesko (nome del papà di Christian von Koenigsegg, fondatore della Casa) Absolut mette in campo un V8 biturbo di 5 litri da 1.280 cavalli e 1.000 Nm di coppia. Se però lo si nutre a etanolo E85 si sale rispettivamente a quota 1.600 e 1.500. Corre senza alcun tipo di elettrificazione dunque. Niente elettrificazione quindi, esattamente come la Chiron.

Il tutto serve a muovere una massa di appena 1.320 kg a secco (la Chiron sfiora le 2 tonnellate) grazie a una monoscocca in fibra di carbonio.