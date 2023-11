È il momento di diventare lo Sherlock Holmes degli ingegneri automobilistici e di smontare un motore (bello grosso) per trovare la ragione del suo fallimento. Si tratta di un turbodiesel General Motors LM2 da 3,0 litri in linea Duramax con un guasto che igli ideatori del video definiscono "catastrofico".

Il propulsore non apparteneva certo ad un'auto, ma era il cuore di una Chevrolet Silverado 1500 del 2000 con alle spalle circa 230 mila chilometri. Vediamo che cosa è successo smontandolo.

Una escalation di problemi

All'inizio del filmato le cose sembrano andare bene. Non c'è un'asta che sporge dal lato del blocco o un coperchio delle valvole esploso. il protagonista della scena (Eric del canale YouTube I Do Cars) inizia a rimuovere alcune parti, come il sistema di alimentazione. Il primo indizio che qualcosa non va arriva quando toglie il coperchio superiore della distribuzione perché sembra che non ci sia abbastanza pressione sulla catena.

Rimuovendo il coperchio inferiore della distribuzione si scoprono altri problemi. Ci sono grossi pezzi di metallo sul sensore di posizione della pedivella. Inoltre, sul fondo c'è dell'olio con scaglie di metallo o, come lo chiama Eric, "scintille proibite". È chiaro che qualcosa proprio non va.

Da lì in poi, la situazione non fa che peggiorare. Lo smontaggio del coperchio delle valvole rivela olio contaminato da metallo sugli alberi a camme e un'usura eccessiva all'interno di questi pezzi. Eric toglie la testa del cilindro a 26:48 e a quel punto si capisce la vera entità del danno: ciascun pistone di questo sei cilindri in linea diesel presenta profonde ammaccature dovute alla collisione con le valvole. Si tratta di un guasto catastrofico.

Un dettaglio del motore

Una scena dell'orrore

Rimuovendo il fondo della coppa dell'olio si scopre poi una melma di scaglie di metallo. Non c'è nulla nel condotto di raccolta dell'olio. Eric pensa che il veicolo potesse essere a corto di lubrificazione quando si è verificato il guasto.

Smontando il resto del motore si scopre che uno dei cuscinetti delle bielle è andato. Presumibilmente, i pezzi di metallo nell'olio provengono dalla macinazione del mulino.

Alla fine del video, Eric propone la sua teoria sulla causa di questo guasto: il motore utilizza un tenditore della catena di distribuzione azionato dalla pressione dell'olio; se la lubrificazione è scarsa, la pressione su questo pezzo potrebbe essere insufficiente e la fasatura potrebbe saltare. In un motore a interferenza come il 3.0 Duramax, ciò significa che i pistoni e le valvole si scontrano l'uno con l'altro.

Ma questa è solo un'ipotesi. Guardate il video e diteci cosa ne pensate sui nostri canali social.