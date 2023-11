Il tempo vola se si pensa che è passato quasi un anno da quando Ford ha presentato la versione definitiva della sua supercar a motore centrale. Parliamo della GT Mk IV sviluppata esclusivamente per la pista e svelata nel dicembre del 2022.

La belva, equipaggiata con un V6 EcoBoost, ha finalmente fatto il suo debutto in pubblico in occasione dell'evento Velocity Invitational al Sonoma Raceway in California, dove i partecipanti hanno avuto il piacere di ascoltarne il sound.

Osare sì, ma non del tutto

La Ford GT Mk IV, evoluzione della Mk II, è prodotta in soli 67 esemplari, tutti venduti al prezzo di 1,6 milioni di euro l'uno. Nonostante possa erogare la potenza di 800 CV in questo battesimo della pista Scott Maxwell, pilota di sviluppo Multimatic, l'ha tenuta un po' a freno.

Ha iniziato il giro in modalità motore 1 con poco più di 500 CV ed è passato alla modalità 2 con 710 CV. La ragione è nella pista stessa: tortuosa e con curve strette, non era il luogo adatto per utilizzare la modalità motore 3 che avrebbe sbloccato tutti gli 800 CV. Scott Maxwell ha portato con sé lo YouTuber Shmee e di seguito potete vedere il video.

Bisogna alzare il volume

La già citata Mk II ha un cambio a doppia frizione a sette marce adattato dalla vettura stradale, la Mk IV invece utilizza un cambio da corsa Xtrac a sei marce su misura, per cambiate ancora più rapide. Per un'auto che ha un motore con le lettere "eco", questo EcoBoost biturbo ha un suono impressionante. Vale la pena notare che la Mk IV è dotata di ammortizzatori Multimatic Adaptive Spool Valve (ASV) e pneumatici da corsa Michelin.

La nuova Ford GT Mk IV viene costruita nell’impianto della Multimatic di Markham, in Canada

Secondo Scott Maxwell, la deportanza è tale che "sembra incollata al suolo in linea retta". Il pilota continua dicendo che "quasi uccide la sensazione di velocità" quando si sfiorano le 480 km/h, perché l'auto sembra solida e "inchiodata per terra".