Ken Block ci ha accompagnato per anni, facendoci emozionare con i suoi video pazzeschi. Era uno di quei fenomeni al volante capace di scaldarti il cuore perché te lo riempiva di adrenalina. Faceva sognare e il suo mito non tramonterà mai. Ecco perché il trailer di Electrikhana Due, in cui Block e l'Audi S1 Hoonitron derapano, girano e scatenano il caos generale della Gymkhana a Città del Messico, deve essere visto.

È l'ultima uscita di Block prima della sua tragica scomparsa nel gennaio 2023 e per guardare il filmato per intero dovremo aspettare dicembre. Sarà una sorta di regalo di Natale.

Il bis con l'Audi elettrica

A questo punto non c'è molto da dire sulla nuova avventura di Gymkhana. Secondo il canale YouTube di Hoonigan, è stato girato alla fine del 2022 ed è stato l'ultimo video realizzato da Block con la società da lui creata. Si tratta della seconda uscita per l'Audi elettrica, costruita appositamente per la Gymkhana con una configurazione a doppio motore che eroga oltre 600 CV.

Si tratta di una potenza di gran lunga inferiore a quella della Mustang Hoonicorn che Block ha guidato per quasi un decennio, ma la combinazione di coppia istantanea e l'assenza di cambio dell'Audi si traducono in velocità bibliche.

Audi S1 quattro e-tron Hoonitron

Durante il suo primo filmato Electrikhana a Las Vegas Block ha girato come un matto e in un dietro le quinte ha dichiarato che la S1 Hoonitron è stata l'auto da drift più avanzata che abbia mai guidato.

L'ultimo video

Il trailer di Electrikhana Two (Due) si apre con Block che scende all'Hoonitron nella Plaza de Toros in Messico. Dopo un breve montaggio delle precedenti uscite di Gymkhana, il trailer ci offre sprazzi di Città del Messico con Block che fa le sue acrobazie.

Le immagini hanno un sapore agrodolce, ma è bello vederlo ancora una volta. Block si è spento all'inizio del 2023, ma la sua eredità è grande.

Ken Block Electrikhana 2, il Trailer

Sua moglie Lucy ha partecipato alla stagione 2023 dell'American Rally Association (ARA) alla guida di una Ford Fiesta AWD, affiancata dall'ex copilota di Ken, Alex Gelsomino, nel ruolo di copilota.

Anche sua figlia Lia ha disputato un'intera stagione ARA (con la moglie di Gelsomino, Rhianon, come copilota), vincendo il campionato Open 2WD e diventando la più giovane campionessa ARA di sempre all'età di 16 anni. Entrambe le donne hanno partecipato alla Pikes Peak Hill Climb di quest'anno, con Lia che ha chiuso l'evento con un passaggio in omaggio al padre al volante della Porsche Hoonipigasus.