Nell’edizione 2022 della Pikes Peak International Hill Climb, Ken Block si è messo al volante della Porsche 911 “Hoonipigasus” con l’obiettivo di stabilire un nuovo tempo da record nella cronoscalata.

Sfortunatamente, il compianto ex pilota e stuntman non è riuscito nell’impresa (a causa di un problema occorso al motore poco prima del via), ma la sua eredità è stata comunque raccolta dalla figlia Lia.

Giro di prova

A dare l’annuncio è stata la figlia 16enne sui propri profili social. Lia si metterà al volante della Hoonipigasus di suo padre, anche se non ci sarà alcun tentativo di record. Come spiega la figlia di Ken, infatti, prima di riuscire a domare tutti i 1.400 CV della speciale 911 servirà un po’ più di esperienza, anche se ci sarà modo in futuro di darci dentro con l’acceleratore e fissare un nuovo primato.

Lia non è del tutto nuova alle corse, dato che partecipa al campionato Green APU American Rally Association a bordo di una Subaru BRZ. Tra l’altro, di recente ha chiuso al secondo posto assoluto la tappa dell’Olympus Rally a Shelton, nello Stato di Washington.

Porsche 911 "Hoonigpigasus"

Ma la Porsche 911 per l’edizione numero 101 della Pikes Peak è tutt’altra cosa. Equipaggiata con un 4.0 biturbo a sei cilindri in posizione centrale, la Porsche ha una livrea speciale che si richiama alla 917/20 del 1971 “Pink Pig”.

Trasformata da cima a fondo, la 911 pesa solo 1.000 kg e promette prestazioni davvero sbalorditive. Non vediamo l’ora di vederla impegnata sulla cronoscalata il prossimo 25 giugno. E non ci nascondiamo: farà un certo effetto vedere al volante la figlia di Ken…