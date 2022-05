Dopo 11 anni, Ken Block ha lasciato Ford per Audi e rimanendo all'interno del Gruppo Volkswagen si è avvicinato a Porsche. Come? Con questa speciale one off con un motore centrale che ricorda la 911 RSR.

E' soprannominata "Hoonipigasus" e si riconosce per la livrea speciale che richiama la Porsche 917/20 del 1971 "Pink Pig". Il suo cuore è un motore biturbo da 4,0 litri a sei cilindri che eroga la colossale potenza di 1.400 cavalli. Incredibile, per un'auto da corsa che pesa solo 1.000 chilogrammi.

Nata per la Pikes Peak

La super corsaiola, unica nel suo genere, è frutto del lavoro di BBi Autosport ed è stata progettata con una sospensione regolabile in altezza che utilizza le coordinate GPS basate sulla telemetria Pikes Peak dell'anno scorso. Questo perché l'Hoonipigasus prenderà parte a "The Race to the Clouds" il 26 giugno e Ken Block porterà la coupé hardcore sulla vetta del Pikes Peak in Colorado.

La Pikes Peak International Hill Climb, lo ricordiamo, è una cronoscalata il cui tracciato si snoda lungo le pendici del Pikes Peak (una montagna alta 4301 metri situata in Colorado, USA). Il percorso, estremamente impegnativo, è di 19,99 km articolati da 156 tra curve e tornanti; per un dislivello di 1.439 metri, con una pendenza media del 7% e punte massime del 10.5%, il traguardo è situato a quota 4.300 metri (per questo viene anche chiamata “Corsa degli Angeli” o “Gara verso le nuvole”). Proprio quest'anno, inoltre, si celebra la centesima edizione della PPIHC e l'auto gareggerà nella classe PPO (Pikes Peak Open).

Nessun battesimo, piuttosto una conferma

Quella di quest'anno non sarà la prima partecipazione alla Pikes Peak di Ken Block. I fan ricorderanno che nel 2005, durante il suo primo anno di gare, utilizzò un'auto da rally del Gruppo N con un "misero" motore da 200 CV.

Correndo fino al 2017, i più attenti diranno di averlo visto su una Ford Mustang Hoonicorn RTR V2 del 1965 protagonista del film "Climbkhana: Pikes Peak". L'auto in questione aveva anche una coppia di turbo e 1.400 CV, proprio come la Hoonipigasus.