Il prossimo giugno si terrà l’edizione numero 100 della cronoscalata Pikes Peak, uno degli eventi di motorsport più duri ed estremi al mondo. In queste settimane, i costruttori e i team partecipanti stanno iniziando a svelare i bolidi che si sfideranno alla ricerca del record di velocità sulle montagne del Colorado, negli Stati Uniti. Una delle protagoniste sarà la Mazda3 di “Mad Mike” Whiddett: un mostro con motore rotativo da oltre 1.200 CV.

Arrabbiata e potentissima

Il pilota nonché drifter ha svelato alcuni dettagli e rendering della Mazda sul suo profilo Instagram da un milione di followers. L’auto veste la livrea Red Bull e ha conservato la configurazione a quattro porte, ma è stata completamente stravolta nella meccanica e nella dotazione.

La supercar di Whiddett è pronta a conquistare la corsa con un doppio alettone, un assetto ribassato, gomme maggiorate e quattro scarichi montati direttamente sopra al motore.

Naturalmente, il dettaglio più interessante riguarda il powertrain, col bolide giapponese che sarà mosso da un motore Wankel con 4 rotori e 1.217 CV scaricati tutti sulle ruote posteriori. E serviranno tutti per spingere la Mazda3 dai circa 2.800 metri della linea di partenza fino alla vetta di 4.300 metri.

Cerca il record?

Non sappiamo quali siano i piani di Whiddett e della sua Mazda3 e se effettivamente il pilota punti alla vittoria o addirittura al record. Ricordiamo che il primato assoluto è stato conquistato da Romain Dumas a bordo della Volkswagen ID.R nel 2018 con un tempo di 7:57.148 per percorrere il tracciato di 19,99 km con 156 curve e una pendenza media del 7,2%.

A prescindere dagli obiettivi, per il motore Wankel si tratta di un ritorno in pompa magna. In realtà, questo schema propulsivo è già tornato, dato che nel corso del 2022 lo vedremo come range extender per la batteria della Mazda MX-30. Tuttavia, la supercar per la cronoscalata è il primo modello ad utilizzare questo motore come elemento principale. L’ultimo fu il concept RX-Vision del 2016 e chissà se nel prossimo futuro lo vedremo anche su un modello di serie.