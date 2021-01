Dopo anni e anni passati a bruciare gomme sugli asfalti - e non solo - di mezzo mondo a bordo di mezzi incredibili, tra cui quella che senza dubbio si può indicare come la Mustang più pazzesca del mondo, si interrompe il rapporto tra Ken Block e Ford.

Un sodalizio nato nel 2010 con una Ford Fiesta da 650 CV e proseguito per ben 9 episodi della serie "Gymkhana", con l'ultimo non più animato da Ken Block ma dall'amico Travis Pastrana. E ora?

"Lavorare con Ford negli ultimi dieci anni è stato fantastico. Dalle corse in tutto il mondo, al raggiungimento di mezzo miliardo di visualizzazioni dei video da Gymkhana THREE a Gymkhana TEN, passando per la realizzazione della serie, nominata agli Emmy, The Gymkhana Files su Amazon Prime - insieme alla costruzione di una flotta di Ford, tra cui l'iconica Mustang Hoonicorn e l'F-150 Hoonitruck - è stata una grande collaborazione