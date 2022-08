La super elettrica di Ken Block si prepara al debutto davanti al pubblico americano. L’Audi S1 e-tron Quattro Hoonitron si mostrerà per la prima volta negli Stati Uniti all’evento Rolex Monterey Motorsports Reunion di Laguna Seca in programma dal 17 al 21 agosto come parte della Monterey Car Week.

Per l’occasione, la supercar ad emissioni zero sarà esposta al fianco della leggendaria Audi Sport Quattro S1 Group B da rally del 1985, a cui s’ispira nelle forme e nella filosofia.

Insieme alla regina della Pikes Peak

La Hoonitron sarà la protagonista della prossima serie di Ken Block chiamata “Electrikhana”, il sequel della famosa “Gymkhana” che ha visto lo il pilota americano alla guida delle Ford più veloci ed estreme del pianeta.

Block ha interrotto la partnership con l’Ovale Blu nel corso del 2021 e sempre nello stesso anno ha annunciato l’accordo con Audi, che in quattro settimane ha realizzato la S1 e-tron Quattro Hoonitron.

Come detto, insieme alla supercar a batteria sarà presente la S1 originale guidata da Walter Rohrl. Questa vettura detiene tuttora il record nella cronoscalata della Pikes Peak stabilito nel 1987 quando la strada era ancora sterrata (da tempo, invece, è asfaltata lungo tutti i 19,9 km).

Specializzata in acrobazie

La prima volta della Hoonitron a Laguna Seca sarà un’importante occasione per scoprire tutti i segreti del powertrain.

Per il momento, Audi non ha rivelato le specifiche tecniche dell’auto, anche se alcuni rumors parlano di due motori elettrici derivati dalla RS Q e-tron che ha partecipato alla Dakar 2022. Se queste speculazioni venissero confermate, la S1 avrebbe circa 680 CV.

In ogni caso, sappiamo che l’auto ha la trazione integrale e che può contare su un telaio in fibra di carbonio per contenere il più possibile il peso.

L’Audi, comunque, non è stata concepita né per la velocità pura né per stabilire tempi sul giro da primato. Come da tradizione, Ken Block la utilizzerà per compiere acrobazie e drift mozzafiato nella nuova serie tv.