Spesso parliamo di motori in maniera molto tecnica. Vi raccontiamo come sono fatti, come funzionano, qual è la loro storia e, a volte, persino quanto possono diventare piccoli quando vengono realizzati modelli in miniatura. Oggi vogliamo raccontare una storia che riguarda i Ford EcoBoost V6, che sono presenti in diversi veicoli dell'Ovale Blu tra cui l'F-150 (un pick-up) è certamente il più importante di tutti.

Il propulsore da 2,7 litri eroga 325 CV nella versione offerta sotto il cofano del "truck" americano, ma sospettiamo che il motore protagonista di questo video di I Do Cars ne eroghi un po' meno. Il filmato, della durata di 45 minuti, è infatti un'indagine sulle cause che hanno determinato i problemi di funzionamento del motore e, sebbene non si tratti di un propulsore comune al nostro mercato, vogliamo farvelo conoscere.

I primi "indizi"

Il propulsore è proveniente da un F-150 commercializzato tra il 2015 e il 2017 di cui non sappiamo il chilometraggio né se il proprietario abbia effettuato delle modifiche incrementandone la potenza, per quanto ad un primo sguardo ci sembri effettivamente di serie.

L'indagine inizia con la scoperta di un connettore elettrico staccato dalla una bobina di una delle candele. Inoltre, sembra che le tre candele di quella bancata di cilindri siano state rimosse e reinstallate a un certo punto. Tuttavia, tutte le candele sembrano originali, il che suggerisce che il motore abbia meno di 100.000 chilometri.

Lo smontaggio continua. Il vasto cablaggio viene rimosso, seguito dai turbocompressori. Uno di questi mostra piccole scaglie di metallo in un filtro a rete. Anche il filtro dell'olio viene rimosso e aperto, rivelando ancora più pezzi di metallo. È chiaro che qualcosa di importante si è guastato all'interno del motore.

Danni sempre più evidenti

La rimozione dei coperchi delle valvole mostra i doppi alberi a camme in testa e le punterie delle valvole in buone condizioni, anche se pure qui si possono vedere altre piccole scaglie di metallo in vari punti.

Inoltre, la rimozione del coperchio della catena di distribuzione rivela ulteriori frammenti di metallo in alcuni punti della parte inferiore dell'alloggiamento, ma i componenti sono in buone condizioni.

La seconda parte della testata rivela finalmente il problema, un pezzo di pistone mancante. Secondo chi ha realizzato il video, sembra che nel cilindro facesse abbastanza caldo da arrivare a fondere il pistone. Una parte di esso si è letteralmente sciolta contro la parete del cilindro e infatti, una volta rimosso, è facile vedere il danno esteso al pistone. Allo stesso modo, anche le valvole e la camera di combustione nella testa del cilindro in questione sono state danneggiate.

Non è chiaro se almeno il basamento di questo motore Ford sia recuperabile. Inoltre, anche se sappiamo come è "morto" il V6 Ecoboost del Ford F-150 non è ancora chiaro cosa abbia portato a questa condizione, se un difetto di raffreddamento in quell'area del blocco cilindri oppure un problema di combustione.