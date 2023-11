Si chiama Dodge Challenger Demon 170 ed è l'HEMI che domina su tutti. Con 3.300 esemplari previsti per la produzione e un prezzo di partenza altissimo (parliamo di circa 94mila euro al cambio attuale) non è esattamente alla portata di tutti e merita un po' di attenzione.

Tecnicamente parlando, il motore da 6,2 litri - noto come Hellephant C170 nel catalogo della Direct Connection che lo fornisce - eroga la potenza di oltre 1.000 CV, proprio come nella Demon 170 firmata SRT. Certo, costa quanto un'intera supercar ma è dotato di un compressore da ben 3,0 litri.

Chi desidera qualcosa di più essenziale (ed economico) potrebbe pensare ad una versione più "basic" dell'Hellephant C170, quella aspirata che fa a meno del compressore e di altri componenti al prezzo di circa 18mila euro.

Guardando attorno

Il motore della Demon 170 non è l'unica novità proposta da Direct Connection. C'è anche il 6,2 litri Hellcrate Redeye, ridimensionato rispetto ai circa 800 CV della versione che equipaggia la Dodge Challenger Hellcat Redeye, e anch'esso privato della sovralimentazione e di altri componenti, e da solo costa quasi 12mila euro.

C'è anche l'Hellcrate HEMI da oltre 700 CV, che costa più di 8mila euro. Al di fuori del settore dei motori sovralimentati, Direct Connection offre motori Crate Hemi da 392 e 345 pollici cubici (6,4 e 5,7 litri) rispettivamente per 6.995 e 4.495 dollari (6.600 e 4.200 euro circa al cambio attuale).

Aspettate, c'è di più

Sappiamo che il V8 Hemi è in via di estinzione e, a parte l'energia elettrica, sembra che il sei cilindri in linea Hurricane da 3,0 litri con doppio turbocompressore sarà uno dei protagonisti sulle future vetture ad alte prestazioni Dodge.

Un assaggio si può avere qui con due versioni, una da oltre 400 CV (chiamata Cat 1) e l'altra da più di 500 CV (Cat 3). I prezzi per l'I6 partono da 6.495 dollari (6mila euro) e arrivano a 8.995 dollari (8.400 euro) per la versione di potenza superiore.

"Il portafoglio Dodge Direct Connection continua ad espandersi dal suo rilancio nel marzo 2022", ha dichiarato Tim Kuniskis, CEO di Dodge. L'Hellephant C170 e gli altri motori qui elencati saranno in vendita negli Stati Uniti all'inizio del primo trimestre del 2024.